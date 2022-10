Dit is de favoriete foundation van prinses Catherine (en die koop je híér)

We hebben het over de tinted moisturizer van Laura Mercier. Als je de prachtige, glowy teint van de prinses ambieert, dan is dit een goede aanschaf voor jou.

Hier koop je de foundation van prinses Catherine

Laura Mercier is een make-upmerk dat ook gewoon in Nederland te koop is. Je hoeft er dus niet per se een weekendje shoppen in Londen voor in te plannen. Je kunt de Laura Mercier tinted moisturizes ook gewoon bij de Douglas of de Bijenkorf halen of online bestellen. Dat doe je bijvoorbeeld hier of hier. Let wel: in de winkel kun je je natuurlijk beter laten adviseren over welke teint foundation het best bij jou past.

Flink prijskaartje

Zoals je misschien al gezien hebt, is het helaas geen goedkope foundation. Voor 50 milliliter moet je zo vijf tientjes neerleggen. Maar dan heb je wel dé favoriete foundation van prinses Catherine op je toet.

Catherine gespot in het warenhuis

Hoe we weten dat dit haar favoriete foundation is? In 2011 werd Catherine gespot in het warenhuis Peter Jones. Oplettenden zagen hoe zij daar de bewuste foundation van Laura Mercier kocht. Sindsdien vliegt-ie over de toonbank.

Catherine kan het weten...

Dat de prinses fan is van de foundation, zegt natuurlijk veel. Catherine is namelijk zeer gebaat bij make-up die de hele dag goed blijft zitten én die haar huid er op foto’s stralend uit laat zien. De prinses maakt lange dagen waarop ze volop in de picture staat. Dan is het niet de bedoeling dat haar huid in de loop van de dag glimmend en vettig oogt. Ook staat ze bekend om haar natuurlijke look; Catherine zal niet snel kiezen voor een foundation die heel dik op de huid ligt.

Vind je de foundation van prinses Catherine te duur? Visagist Susan testte foundations rond de € 15 en dit was haar favoriet:

