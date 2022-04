Dit is de ideale zomerjurk (en staat écht iedereen)

En het mooie is dat deze jurk iedereen - ja, echt iedereen - mooi staat.

Dé zomerjurk van 2022

De overhemdjurk is een veelzijdig kledingstuk. De jurk is comfortabel, moeiteloos en elegant. Je kunt ‘m bij verschillende gelegenheden dragen. Of het nu gaat om een ​​wandeling, een dagje op het kantoor of tijdens een chic diner. Bovendien is het een jurk dat elk figuur flatteert. De combinatie van shirt en jurk is ook dit jaar een grote modetrend dit jaar.

Talloze opties

Met deze zomerjurk kun je alle kanten op. Een overhemdjurk met een strikceintuur tovert een slanke taille, terwijl grote borstzakken de jurk een casual look geven. Wil je het accent op je benen leggen? Kies dan voor hoge zijsplitten, die zorgen voor een optisch bedrog waardoor je prachtige lange benen krijgt.

Deze zomerjurk staat iedereen

Qua schoeisel kun je ook eindeloos combineren. Zo kun je er een paar coole sneakers, chique hoge hakken of mooie sandalen onder dragen. En met panty’s en kniehoge laarzen kun je de overhemdjurk ook in de herfst probleemloos dragen. Wat inspiratie nodig? Deze overhemdjurken vinden wij he-le-maal geweldig:

Bron: The Times, Instagram