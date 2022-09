Dit is de leukste én warmste thermokleding voor komende (dure) winter

Met deze trendy thermokleding hou jij je eigen lichaamswarmte wat langer vast, waardoor de thermostaat naar beneden kan.

Energie (en dus geld) besparen

Veel mensen gebruiken thermokleding tijdens het sporten in de winter of op vakantie in een (ijs)koud land. Maar nu de energieprijzen de pan uit rijzen, is het niet zo gek om wat extra thermokleding aan te schaffen. Zo kun je de kamertemperatuur een graadje (of twee) kouder zetten en bespaar je flink wat kosten.

Wat is thermokleding?

Thermokleding is gemaakt van synthetische materialen en heeft als functie je lichaam warm houden. Goede thermokleding is namelijk vochtregulerend. Dat houdt in dat het zweet van je huid snel wordt geabsorbeerd, naar de buitenkant van de kleding wordt verplaatst en het daar verdampt. Hierdoor blijf je droog en lekker warm.

Hippe thermokleding

Als je bij thermokleding aan saai, oubollig of oncharmant denkt, heb je het goed mis. Libelle heeft de leukste én warmste exemplaren voor je op een rijtje gezet. Zo blijf jij ook deze dure winter lekker warm:

Thermo legging met coating Beeld Bonprix

Thermolegging met coating

Vind je een panty te koud in de winter? Dan is deze leatherlook thermolegging met coating ideaal voor onder een leuke jurk of tuniek. Ook in combinatie met een warme oversized trui en wat stoere boots ga jij hip én warm de winter door.

Thermolegging met coating € 19,99 (Bonprix)

Thermojeans Beeld Bonprix

Thermojeans

Ook een spijkerbroek kan in de winter erg koud zijn. Hier kun je natuurlijk thermo-ondergoed onder dragen. Maar dat is niet meer nodig bij deze ultrazachte spijkerbroek. Dit is een speciale boyfriend thermojeans met een heerlijk zachte voering aan de binnenkant.

Thermojeans met zachte voering, boyfriend € 31,99 (Bonprix)

Thermo coltrui Beeld Protest

Thermotop met turtleneck

Een echte koukleum kan niet zonder een fijne trui met turtleneck. Deze coltrui is daarom een echte must-have in jouw garderobe. Het thermoshirt is zowel praktisch als stijlvol. De zachte stretchstof met geribde details voor extra comfort, maar geven ook een stijlvolle finishing touch.

Thermoshirt Prtpearl € 44,99 (Protest)

Oudroze thermoset Beeld Dilling

Oudroze thermoset

Je hebt gelijk, de meeste thermokleding is inderdaad zwart, grijs of wit. Vind je dat een beetje saai en ben je op zoek naar meer kleur? Deze prachtige oudroze thermoset is gemaakt van merinowol en is geschikt voor onder outdoorkleding, maar je kunt de set ook gebruiken als nachtkleding. In warme wol onder de wol...

Dameslegging en trui van merinowol € 44,99 en € 44,99 (Dilling)

Thermotop met kant Beeld Dilling

Thermotop met kant

Deze elegante top met lange mouwen en V-hals van kant staat prachtig onder een mooi, lang vest of trui met diepe V-hals. Doordat de top is gemaakt van een heerlijk zachte mix van 70% biologische merinowol en 30% zijde, voelt het zacht tegen je huid en houdt het je de hele dag lekker warm.

Damestop met lange mouwen van merinowol met kanten rand €56,99 (Dilling)

Thermoset met dierenprint Beeld Protest

Thermokleding met dierenprint

Dit pikante pakje is voor jou gemaakt als je graag warm blijft én de show steelt. De broek en het thermoshirt zijn gemaakt van heerlijk zachte fleece stretchstof, waardoor ze erg comfortabel dragen. Dit pakje is te leuk om onder je kleding te dragen en houdt je de hele winter warm.

Thermobroek en trui met panterprint € 49,99 en € 69,99 (Protest)

Thermo panty Beeld Shein

Thermo panty

Een dunne panty in de winter is behoorlijk koud. Al valt dat bij dit exemplaar reuze mee. Je zou het haast niet zeggen, maar deze thermo panty heeft dus fleece van binnen. Door de huidkleurige voering lijkt het alsof je een panty van 20 of 30 denier draagt, maar niets is minder waar. Ideaal voor onder een jurk, rok of lange trui.

Thermisch gevoerde panty € 11,50 (Shein)