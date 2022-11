Dit is de perfecte betaalbare haartrend voor wie wel highlights wil, maar niet de hoge rekening

De face framing highlights zijn geen nieuw fenomeen. Het is wél een leuke techniek om mee te spelen als je niet veel en vaak je haar wil verven, maar wel een groots resultaat wil.

Wat zijn face framing highlights?

De naam zegt al een beetje wat face framing highlights inhouden: strategisch geplaatste highlights die je gezicht omlijsten, ze zitten dus vooral aan de voorzijde van je haar. Het resultaat? Een frisse coupe, meer dimensie en optisch voller haar, ongeacht je leeftijd. Dat klinkt leuk en dat is het ook, bewijzen deze plaatjes.

Voor wie is het geschikt?

Face framing highlights zijn voor vrijwel iedereen geschikt. Het maakt niet uit of je blond bent of donker haar hebt: het staat iedereen mooi. Blondines kiezen al snel voor een astint of juist warmblond, brunettes voor karamel, koper of zelfs donkerblond. Ook met rood haar kun je spelen met kleurschakeringen.

Hoe dichterbij je eigen haarkleur je blijft, hoe natuurlijker het resultaat. Hoewel een groter contrast (zoals je bij het eerste voorbeeld ziet), misschien wel het grootste effect geeft. Kies je alleen voor face framing highlights, dan ben je in verhouding niet zoveel tijd en geld kwijt in de kappersstoel omdat de highlights zich vooral bij je gezicht bevinden.

Kan de rest van je haar wel een oppepper gebruiken? Trek dan de face framing highlights door met meer highlights (1/4 of 1/2 highlights) in de rest van je haar of een balayage. Het kost uiteraard meer geld. Wat het beste voor jouw coupe is, daarover kan je kapper je adviseren.

Voordelen

Face framing highlights zijn dus voordelig zijn qua kosten, maar er zijn nog meer voordelen. Omdat de kleur van de highlights meestal dichtbij je eigen haarkleur ligt, groeien ze op een natuurlijke manier uit en heb je niet na een week of zes de welbekende ‘landingsbaan’. Met andere woorden: je zit niet iedere maand bij de kapper, mits je trouw je grijze lokken laat bijwerken.

De highlights vergen na het verven weinig onderhoud. Misschien wil je af en toe een zilvershampoo gebruiken of een toner om de kleur op te frissen (overleg wederom met de kapper). Na een paar maanden kun je een afspraak maken om de highlights ‘omhoog te halen’ als ze zijn uitgegroeid.

Tot slot nog een trucje als je dikker haar wil: door de highlights net niet tegen de aanzet te plaatsen, lijkt je haar een stuk voller dan wanneer de kapper tot de haarwortel verft. Op die manier kun je slim gebruik maken van de verftechniek zonder al je lokken in de verf te zetten.

Meer voorbeelden ter inspiratie.

