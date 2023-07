Dít is de perfecte sandaal voor op vakantie

Kwestie van kopen en meteen in je koffer slingeren, als je het ons vraagt!

De zwarte sandaal is een must

Deze zomer zie je ieder modemeisje erop lopen: de zwarte sandaal. Ja, je leest het goed. Deze zomer gaan we voor comfort. Want we hebben het hier niet over een sandaal met een wiebelige hak, of zo’n exemplaar met dunne, knellende bandjes waarvan je al blaren krijgt als je er naar kijkt. Nee, we hebben het over de chunky sandaal, die écht lekker zit.

Ideaal voor de zomer

Je mag best voor een grof model gaan dit seizoen, ook al lijkt deze je op het eerste oog misschien niet zo elegant. Stijlvol is-ie dus wél, want hij is hartstikke on trend. Wat maakt ’m nou zo ideaal voor de zomer? Ten eerste is-ie lekker open en luchtig, dus ideaal voor een warm klimaat. Ten tweede is het alsof je op wolkjes loopt als je deze sandaal aantrekt. Hij zit gewoon lekker. Het model geeft je voeten goede ondersteuning waardoor je er makkelijk een dagje op door een Frans stadje kan slenteren of uren over een marktje kunt lopen.

Ga voor deze

Waar koop je zo’n sandaal? De sportieve, verstelbare Mile sandaal is een ideaal exemplaar. Deze leren sandaal is op vier punten met klittenband verstelbaar, zo is de schoen uitstekend aan te passen op je voet. De sandaal is extra licht én het voetbed is van memory foam. Je koopt de Wolky Mile sandalen hier voor slechts € 129,95.

De Wolky Mile sandalen Beeld Wolky

Zó draag je ‘m

Hoe draag je zo’n zwarte sandaal een beetje stijlvol deze zomer? Nou, zó!

Met zo'n sandaal wil je natuurlijk wel goed verzorgde voeten hebben:

Bron: Wolky