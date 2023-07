Dit is dé perfecte vakantiesandaal waarop je uren kunt lopen

Helemaal terug van weggeweest: het klassieke Arizonamodel van Birckenstock. Je spot deze sandalen tegenwoordig in alle kleuren en ze zijn makkelijk te combineren onder elke broek, jurk en rok. Als kers op de taart staan Birkenstocks ook nog eens erom bekend een heel comfortabele schoen te zijn. Win-win, dus!

Beeld Foto: Birkenstock via Zalando

Vanaf €109,95, Birkenstock via Zalando.

Voor de échte sportieveling

Maak je graag langere hikes, eventueel over ruigere paden? Of ben je een fanatieke wandelaar? Dan zijn de sandalen van Teva perfect voor jou. Deze staan erom bekend héél comfortabel te zijn en worden zelfs door podotherapeuten omschreven als zodanig. Jarenlang waren ze nou niet bepaald in de mode, maar gelukkig is dat vollédig verandert. Er zijn zelfs hippe modellen in allerlei kleuren, waarin de grootste modekoninginnen worden gespot!

Beeld Teva via Zalando

€80,00, Teva via Zalando.

Voor welk exemplaar ga jij?

