Dít is dé schoen van deze zomer (en de kleur verwacht je niet)

Het Arizona model van Birkenstock, dat vorig jaar ook populair was, is terug van weggeweest en dit keer in een verrassend kleurtje.

Het Birkenstock ‘Arizona’-model

Het schoeisel van het Duitse merk Birkenstock is niet alleen populair door haar hippe looks, maar ook door het comfort dat de schoenen met zich meebrengen. De oprichter van het merk, Johann Adam Birkenstock, wilde met zijn merk een schoen ontwerpen die meer ondersteuning zou bieden dan de ‘normale’ sneaker, en dat is volgens liefhebbers van het merk gelukt.

Bovendien speelt Birkenstock altijd goed in op de laatste mode, bijvoorbeeld zoals met dit model. De bekende zool gemaakt van kurk geeft de schoen een zomerse en herkenbare look en de dubbele banden maken de schoen helemaal af. De verschillende kleuren waarin de schoen verkrijgbaar is, maken eindeloze combinaties mogelijk en zorgen ervoor dat er voor ieder wel wat wils tussenzit.

Birkenstock Arizona rosé-goud

Birkenstock Arizona rosé-goud Beeld Birkenstock

Birkenstock Arizona rosé-goud Beeld Birkenstock

Een echte eyecatcher

Je zou denken dat de schoen vooral in de wat meer standaard kleuren populair is, maar niets is niets minder waar. Vooral dit rosé-gouden model vliegt namelijk over de toonbank en we hebben zo’n vermoeden dat dat alles te maken heeft met de heerlijke combinatie tussen het rosé-gouden leer en de rosé-gouden gespen.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, maakt de kleur van de schoen het niet moeilijk om een toffe outfit te creëeren. Sterker nog: die werkt juist heel erg mee! Welke outfit je namelijk ook draagt: zowel de schoen als de kleur vormen een ware eyecatcher.

De schoen combineren

Vind je het toch moeilijk om een toffe outfit te bedenken bij de schoen of sta je gewoon áltijd open voor kledinginspiratie? We zetten een paar leuke outfits voor je op een rijtje waaronder deze Birkenstocks optimaal tot hun recht komen.

Mom jeans + oversized blazer

Het kan ook haast niet anders, maar dit model van Birkenstock staan fantastisch onder een wat soepelvallendere broek als een mom jeans. Top die af met een stoere, oversized blazer en de Birkenstocks springen er gegarandeerd uit. Bovendien kun je deze look zo classy of juist stoer maken als je zelf wilt, bijvoorbeeld door te variëren met kleuren, stoffen en maten!

Korte broek + mooie top

Simpel, maar prachtig: een simpele, korte short met een mooie top en Birkenstock Arizona’s. Maak je look af met een mooie tas en wat sierraden hier en daar en je hebt in no-time een leuke outfit. Handig voor dagjes weg, op vakantie en minstens zo leuk voor naar een sociale gelegenheid.

Jurken en rokken

Ook onder een jurk of rok staan de Birkenstocks leuk en ook hier kun je zelf weer bepalen hoe stoer of classy je de look maakt. Ga bijvoorbeeld voor een lange, denim rok bij een stoere look en voor een little white- of black dress wanneer je liever voor classy gaat.

Sokken + Arizona’s

Sandalen zijn allang niet meer alleen hip voor in de zomer. Goed nieuws, want daardoor kun je er het hele jaar mee door! Draag er gedurende de herfst en de winter een paar mooie, wollen sokken óf een ander leuk paar sokken onder en je bent hipper dan hip!

Birkenstock Arizona’s in rosé-goud zijn onder meer verkrijgbaar bij Zalando voor €107,00.

Bron: Freundin