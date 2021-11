Dít is de trendkleur voor winterjassen (en ja, dat staat iedereen)

In modesteden als Kopenhagen, Parijs en Londen is de roze jas onderdeel van de wintergarderobe. We zetten de drie leukste modellen op een rij.

De puffer

De bekendste en misschien wel de meest geliefde winterjas is de puffer. Het liefste heb je er één die bijna tot de grond komt. Tijdens een gure winterochtend is er niks fijner dan jezelf verstoppen in een jas die bijna als een slaapzak aanvoelt.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Yvonne Aeberhard Stutz (@funkyforty) op 19 Nov 2021 om 5:47 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Gizzelle James (@couturegirl17) op 19 Nov 2021 om 5:48 PST

De teddy coat

De teddy coat is hip en houdt je heerlijk warm in de winter. Deze jas zie je meestal in een bruintint, maar ook in het roze is-ie hartstikke mooi. Gegarandeerd een wow-effect!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Grece Ghanem (@greceghanem) op 19 Nov 2021 om 5:24 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Mesha Brand (@meshacherie) op 19 Nov 2021 om 5:50 PST

De trenchcoat

Doe als de Britse royals en kies voor een roze trenchcoat, klassiek én tijdloos. Niet alleen Kate Middleton is regelmatig gespot in dit model, ook queen Elizabeth is fan. Ga je liever voor een stoere look? Kies dan een lakleren trenchcoat.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Style Stalker (@thestylestalkercom) op 19 Nov 2021 om 5:43 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door STAND STUDIO (@standstudio.official) op 19 Nov 2021 om 5:44 PST

Een jas vol pluisjes door je sjaal? Zo voorkom je het:

Bron: Freundin