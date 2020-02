Dít is dus de beste manier om je dagcrème aan te brengen

Je zou denken dat er weinig fout kan gaan aan het aanbrengen van je dagcrème. Je doet wat crème op je handen, smeert het uit over je gezicht en klaar is Kees! Toch blijkt dit niet helemaal het geval te zijn. Als je wilt dat je crème extra goed wordt opgenomen door je huid, kun je deze het beste op een specifieke manier aanbrengen.

Je kunt je dagcrème namelijk het beste aanbrengen op een nog wat vochtige huid. Dus bijvoorbeeld na het douchen of direct nadat je je gezicht hebt gewassen.

Zó werkt het

Je gezicht helemaal droog deppen met een handdoek hoef je dus niet meer te doen. Breng het aan op een nog vochtige huid, zo sluit je met de creme het vocht als het ware op in de huid, waardoor deze extra gehydrateerd aanvoelt. Dit is helemaal fijn nu het wat kouder is buiten, aangezien je huid sneller uitdroogt door de verwarming binnen en de lage temperaturen buiten.

Ook met handcrème

Je kunt deze tip ook voor andere huidverzorgingsproducten gebruiken. Als je bijvoorbeeld niet zo houdt van dat ‘vettige’ gevoel van een handcrème, kun je deze ook het beste aanbrengen op een beetje vochtige handen. Je zal merken dat de crème minder vet aanvoelt en ook beter zijn werk doet.

Bron: &C. Beeld: iStock