Dit is het beste tijdstip om kleding op Vinted aan te bieden

Bijna 70% van de Nederlanders heeft tussen de 5 en ruim 20 ongedragen kledingstukken in de kast hangen. Zonde! Heb je nog wat items liggen die je via Vinted wil verkopen? Zet deze dan online op het moment dat de meeste mensen de app gebruiken.

Beste tijdstip Vinted

De beste tijd om nieuwe items online te zetten op Vinted is volgens Nomadbento 's avonds tussen 21.00 en 22.30 uur. Dat blijkt uit zoekopdrachten op Google. Daarnaast blijken dinsdag, donderdag en zaterdag de dagen te zijn waarop de meeste mensen op zoek gaan naar nieuwe items. Ook speelt het weer een grote rol. Wanneer het ineens heel warm of heel koud is, gaan veel mensen op zoek naar nieuwe kleding.

Verkopen in het midden van de maand

De weken in het midden van de maand zijn de beste weken om iets op Vinted te verkopen. De meeste mensen sparen in de eerste week of juist in de laatste week van de maand, dus de weken daartussen zijn de weken waarin de meeste mensen nieuwe dingen kopen.

Bron: Nomadbento.com