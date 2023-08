Dít is het betaalbare huidproduct van Meghan Markle

Meghan Markle wordt geprezen om haar onberispelijke gevoel voor stijl en gracieuze uitstraling waarmee ze de wereld weet te fascineren. Terwijl de schijnwerpers doorgaans gericht zijn op haar prachtige designer ensembles en weelderige accessoires, ontvouwt zich ook wel degelijk een tegenstelling.

Tussen al die weelde, weet Meghan een verrassend nuchtere kant te behouden. Haar favoriete geheim voor huidverzorging blijkt namelijk opvallend betaalbaar. Het bewijs dat ook producten met een milder prijskaartje een eigen glans hebben.

Het betaalbare huidproduct van Meghan Markle

Het product waar het om gaat, is het vitamine C-serum van TruSkín. In een interview met Town and Country, onthulde haar facialiste, Sarah Chapman, dat dit serum het geheim is van Meghans stralende huid.

Je scoort dit serum gewoon op Amazon voor ongeveer twintig euro. Het beste van beide werelden, als je het ons vraagt.

Waarom is vitamine C belangrijk voor de huid?

Een cruciaal aspect is dat vitamine C noodzakelijk is voor de productie van collageen, een eiwit dat de huid stevig en elastisch houdt. Dit bevordert een gezonde huidtextuur. En dat niet alleen, want het verbetert ook de opname van ijzer uit plantaardige bronnen, wat weer bijdraagt aan de algehele gezondheid van de huid. En dat willen we!

