Dit is hét lentekapsel van 2023

Als je maar lang genoeg wacht, wordt een trend vanzelf weer populair, zo blijkt. De microbob was namelijk in de jaren ‘20 al een hit onder de flamboyante en vrijgevochten flapper girls van die tijd. In 2001 werd de haarstijl nog eens wereldberoemd door de iconische Franse film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, waarin actrice Audrey Tautou als Amélie Poulain de microbob een Parijse, excentrieke bravoure geeft.

De Frans actrice Audrey Tautou droeg de microbob in de wereldberoemde film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain uit 2001.

Nonchalant en warrig

Ook in 2023 is de microbob weer helemaal terug van weggeweest. Het idee achter deze onderhoudsvriendelijke haarstijl is simpel: je laat een bob knippen waarvan het langste punt ergens tussen neus- en oorhoogte valt. Vervolgens kun je er alle kanten mee op. Combineer je microbob met curtain bangs à la Brigitte Bardot, met een sluike, asymmetrische pony zoals actrice Halle Berry of draag 'm nonchalant en warrig, zoals het artistieke Françaises betaamt.

Actrice Halle Berry draagt haar microbob sluik en asymmetrisch.

Je kunt je microbob ook nonchalant en warrig dragen: lekker onderhoudsvriendelijk.

Ook leuk: voor de Libelle-videoserie ‘7 jaar jonger’ toverden we het kapsel van Marjon om tot een frisse korte bob. De blij verraste Marjon herkende zichzelf niet terug:

