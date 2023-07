Dít is het populairste kapsel deze zomer

Beroemdheden kunnen er geen genoeg van krijgen: de bixie. Deze haarstijl is een kruising tussen een bob en pixie.

Haartrend zomer 2023

Een bixie heeft kenmerken van een bob, maar is langer dan de pixie. Bij een pixie is de voorkant lang, maar zijn de nek- en zijkanten extreem kort. Als een bob te netjes voor je is, maar je wel van de vorm houdt, kun je voor de bixie kiezen. Het kapsel is ideaal voor tijdens de warme dagen en dat maakt het zo populair.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Úrsula Corberó ✨ (@ursulolita) op 25 Jul 2023 om 7:27 PDT

Geschikt voor elke leeftijd

De coupe is te herkennen aan de goed uitgebalanceerde laagjes, die ervoor zorgen dat je je haar op verschillende manieren kan stijlen. Zo kun je de bixie dragen met een pony of haarlok achter het oor en met veel of weinig volume. De keuze is reuze. Informeer bij jouw kapper over wat de mogelijkheden zijn. Het mooie aan dit kapsel is dat het past bij vrouwen van iedere leeftijd én geschikt is voor veel haartypen. Rennen naar je kapper, dus.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Gabrielle Union-Wade (@gabunion) op 25 Jul 2023 om 7:29 PDT

Wil je graag krullen creëren in jouw korte kapsel? Zó doe je dat:

Bron: www.esmeesawyer.nl, Cosmopolitan