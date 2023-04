Dít is hoe lang je make-up echt houdbaar is

Bewaar je make-up langer, dan kan dat leiden tot huidirritatie, ontstekingen en infecties. Make-upexpert Marie Christine zette de houdbaarheid van verschillende make-up producten voor je op een rij om dat te voorkomen.

Foundation

“De houdbaarheid van foundation is afhankelijk van de ingrediënten die erin zitten. Een foundation op waterbasis kun je gemiddeld zo’n 12 maanden gebruiken, die op oliebasis gaan langer mee. Die blijven zo’n 12 tot soms zelfs 24 maanden goed, omdat olie een natuurlijk conserveermiddel is. Dat-ie langer meegaat is in principe fijn, maar niet ieder huidtype wordt blij van make-upproducten met olie erin.”

Concealer

“In tegenstelling tot foundation gaat concealer minder lang mee. Op waterbasis kun je het product ongeveer 6 maanden bewaren. Zit er olie in verwerkt, dan kun je er 24 maanden van genieten. Dat geldt ook voor concealers in de vorm van crème; die blijven langer goed. Gebruik je een concealer in de vorm van een poeder, dan zit je helemaal gescheten, want die hebben zelfs een houdbaarheid van 3 jaar!”

Poeder en blush

“De meeste poeders en blush, die je in de drogist koopt, gaan ongeveer 18 maanden mee. Professionele poeders zijn van hogere kwaliteit en kunnen tot wel 36 maanden goed blijven. Bij losse poeders kun je een verstreken houdbaarheidsdatum herkennen als de poeder korrelig wordt tussen je vingers.”

Oogschaduw

“Oogschaduw op poederbasis blijft, net zoals poeder en blush, ongeveer 1 tot 2 jaar goed. De houdbaarheidsdatum van vloeibare oogschaduw is - net zoals dat voor alle andere vloeibare producten geldt - korter. Let hierbij op de kleur en geur, want die wordt qua kleur en geur minder goed en fijn dan toen-ie nog wél houdbaar was.”

Mascara

“Gebruik je elke dag mascara, dan kun je hem ongeveer drie maanden bewaren. Veel mensen weten dat niet en gebruiken hun mascara zelfs jaren. Natte producten hebben een grotere kans op bacteriën, waardoor ook mascara zo’n korte houdbaarheid heeft.”

Lipstick

“Voor lippenstiften staat in het algemeen een periode van 1 tot 2 jaar. Bewaar je lippenstift bij warm weer in de koelkast om de ‘levensduur’ ervan te verlengen. Lipgloss heeft een beperktere houdbaarheid. De vloeibare massa maakt gloss, net als mascara, tot een aantrekkelijk plekje voor bacteriën.”

Houdbaarheid herkennen

Twijfel je over hoe lang je producten houdbaar zijn? Alle make-upproducten in Nederland zijn voorzien van een logo in de vorm van een potje. In dat potje staat een getal dat de houdbaarheid van het product aangeeft vanaf het moment dat je deze opent.

