Dít is hoelang je een haarmasker écht moet laten intrekken

Drie minuten, tien minuten, een halfuur of misschien zelfs de hele nacht?

De perfecte duur

Veel mensen zijn ervan overtuigd dat ze een haarmasker een langere tijd moeten laten zitten om deze goed te laten werken. Daardoor gebruiken ze hem vaak, om een hoge waterrekening te voorkomen, niet onder de douche. Goed nieuws, want dát hoef je vanaf nu niet meer te laten.

Afhankelijk van het haarmasker dat je gebruikt (bekijk hiervoor even de verpakking), zal je een haarmasker in de meeste gevallen minimaal drie en maximaal twintig minuten in moeten laten trekken voor het optimale resultaat. Daardoor kun je hem gemakkelijk aanbrengen voordat je gaat douchen en hem daarna onder de douche meteen weer uitspoelen.

In de maneschijn

Sommige theorieën beweren dat je voor het beste resultaat een haarmasker de hele nacht in moet laten trekken. Volgens kappers van Keune is dit niet het geval. Zij zeggen dat haarproducten maar maximaal twintig minuten worden opgenomen door het haar. Mocht je toch graag met een haarmasker in je haar gaan slapen, dan is het gelukkig niet zo dat het slecht is voor je haar. Het masker zal alleen niets meer doen.

Haarmasker aanbrengen

Wist je dat de manier waarop je het masker aanbrengt óók belangrijk is? Nu je op de hoogte bent van de perfecte duur van het laten intrekken van je haarmasker, kun je er beter maar meteen álles uithalen.

Breng het haarmasker met een grove kam aan op licht vochtig haar. Zo voorkom je dat je het masker er direct weer uitkamt. Masseer het masker vervolgens vanaf het midden van het haar tot in de puntjes. Op die manier krijgen alle haren de verzorging die ze nodig hebben.

Niet op de aanzet

Het is dus goed om te weten dat je het masker niet op de aanzet van je haar aan hoeft te brengen. Sterker nog: kappers raden dit zelfs af. Je haar kan hierdoor namelijk sneller vet worden, omdat het masker geneigd is om op je hoofdhuid te blijven plakken. Afijn, dan weet je dat ook weer.

