Dít is volgens een expert de gevaarlijkste plek om een piercing te zetten

Waar piercings vroeger echt nog ‘een dingetje’ waren, is dat tegenwoordig wel anders. Steeds meer mensen laten zich piercen en er zijn ook steeds meer mogelijkheden wat betreft de plaats van je piercing. Toch is er volgens een expert één plek waar je nooit, maar dan ook nooit een piercing moet laten zetten.

Eigenlijk gaat het niet eens alleen om de plek, maar vooral ook het soort piercing.

Naast een gewone tongpiercing kun je tegenwoordig ook een ‘Snake Bit Piercing’ laten zetten. Dit is een staafje met aan ieder uiteinde een balletje in het puntje. Volgens professioneel piercing TJ Cantwell is de Snake Bit Piercing érg gevaarlijk. Hij weigert dan ook om deze piercing bij mensen te laten zetten.

“Het bindt twee spieren van de tong samen en hierdoor kunnen ze niet apart van elkaar bewegen”, legt TJ uit. Daarnaast is de piercing ook een aanslag op je tanden. “Het sieraad schuurt tegen de achterkant van de tanden aan. Hierdoor beschadig je je tandvlees en kunnen je tanden op ten duur afbreken. Door de wrijving is de kans ook groot dat de piercing gaat verschuiven of ontsteken, en dat laat een lelijk litteken na.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Tmac Ink (@tmacink) op 15 Feb 2018 om 5:33 (PST)

Bron: Bustle. Beeld: iStock