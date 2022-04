Vaak aan je nagelriemen pulken kan een irritante gewoonte zijn, maar het kan ook komen door stress of ongemak. Vergelijk het met een vogel die zijn eigen veren uittrekt. Uit onderzoek van Psychologie Magazine blijkt dat pulken bij 81 procent van de mensen een gewoonte is, 59 procent doet het bij verveling en 56 procent uit frustratie.

Wil je voor eens en altijd van dat irritante gepulk afkomen? Dan kun je dit doen:

Gebruik handcrème

Nu we vaker onze handen wassen en desinfecteren, hebben we sneller last van droge handen. Vervelende, losse velletjes is een van de gevolgen daarvan. Smeer je handen daarom goed in met handcrème. Neem je vingertoppen en nagels extra goed mee. Wat ook helpt, is dit zelfgemaakte handmasker met avocado of speciale nagelriemolie.

Smeer tijgerbalsem op je nagelriemen

Als je aan de velletjes rondom je nagels bijt, helpt het om daar tijgerbalsem op te smeren. Door de sterke geur en smaak denk je wel twee keer na als je je vingers naar je mond brengt. Doe dit trouwens niet als je wondjes hebt bij je nagels.

Manicure boeken

Laat je nagelriemen en nagels intensief verzorgen tijdens een manicure. Vaak zijn mensen minder snel geneigd om aan hun nagelriemen te pulken als ze gellak hebben. Dat is simpelweg zonde van de moeite en het geld.

Nagelknipper in je tas

Zorg dat er altijd een kleine nagelknipper in je tas zit, zodat je irritante velletjes op elk moment kan verwijderen. Door ze voorzichtig af te knippen, heb je minder kans op wondjes.

Bescherm je nagelriemen

Is pulken aan velletjes een irritante gewoonte geworden die niet eens meer opvalt? Scherm dan je nagels af met vingerverband of met siliconen vingertopbeschermers. Na een paar dagen - of weken, afhankelijk van hoe vaak en hoeveel pulkt - ben je van je friemelverslaving af.

Overmatig pulken kan zorgen voor ontstoken nagelriemen. Heb je het zo ver laten komen? Dokter Rutger vertelt je wat je ertegen kan doen:

Bron: Beautify, Psychologie Magazine, Martha Stewart