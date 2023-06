Dít is waarom je make-up reinigingsdoekjes beter kunt laten liggen

Bovendien hangen er nog heel wat andere nadelen aan vast.

Grove structuur

De grovere structuur van make-up reinigingsdoekjes kan ervoor zorgen dat de beschermende barrière van je huid beschadigt. Hierdoor kan je huid overgevoelig worden voor invloeden van buitenaf, zoals vervuilde lucht, UV stralen en andere schadelijke factoren. Dit kan leiden tot ontstekingen, irritaties en allergieën.

Slechte ingrediënten

Een groot gedeelte van alle make-up reinigingsdoekjes zit vol ingrediënten die je huid meer kwaad dan goed doen. Neem bijvoorbeeld alcohol en parfum, die ervoor zorgen dat de doekjes vochtig, schoon en fris blijven. Gemakkelijke huidtypes ondervinden hier misschien geen last van, maar voor de gevoelige huid vergroot dit de kans op irritatie, rode vlekjes en droogheid.

Oppervlakkige reiniging

De bedoeling is dat make-up reinigingsdoekjes je huid schoon maken, maar echt goed doen ze dat niet. Het haalt misschien de oppervlakkige make-up van je huid, maar reinigt niet diep genoeg in je poriën. Daardoor blijven altijd kleine restjes achter op je huid die het doekje niet heeft kunnen meenemen. Die restjes kunnen leiden tot irritatie, verstopte poriën en onzuiverheden zoals mee-eters en puistjes.

Slecht voor het milieu

Bovendien zijn make-up reinigingsdoekjes ontzettend slecht voor het milieu. Ze belanden na gebruik immers al snel in de vuilnisbak en zijn vaak gemaakt van stoffen die niet biologisch afbreekbaar zijn.

Make-up reinigingsdoekjes gebruiken

Wil je toch graag reinigingsdoekjes blijven gebruiken, al is het maar om je voorraad op te maken ze of bij de hand te hebben voor als het een keertje snel moet? Hou deze tips dan in je achterhoofd

Zorg ervoor dat je je huid nog een tweede keer reinigt met een reinigingsproduct dat geschikt is voor je huidtype. Zo voorkom je dat er make-up resten op je gezicht achterblijven.

Behandel je huid niet te hardhandig als je gebruik maakt van make-up reinigingsdoekjes. Doe je dat wel, dan kun je de opperhuid van je gezicht beschadigen. Let er hierbij op dat de huid rondom je ogen extra gevoelig is.

Kijk even naar de ingrediëntenlijst om er zeker van te zijn dar er geen alcohol, parfum of andere irriterende bestanddelen in de make-up reinigingsdoekjes zitten.

Ga op zoek naar hypoallergene, geurloze varianten die beter zijn voor je huid dan de meestvoorkomende variant.

Huidspecialiste Kuno Breen legt uit wat de beste manier is om je huid na een lange dag schoon te maken en waarom, óók als je geen make-up draagt.

Bron: Cynthia