Dít is waarom je meer last hebt van haaruitval in de herfst

Maak je geen zorgen, er hoeft niks ernstigs aan de hand te zijn. Het kan ook gewoon de tijd van het jaar zijn.

Haaruitval in de herfst

Er zijn twee periodes in het jaar waarin je meer last kan hebben van haaruitval: de herfst en de lente. In de herfst komt dit in oktober vaak tot een hoogtepunt, in de lente is dat rond maart of april.

Verschil in seizoenen

De oorzaak? Daarvoor moeten we even wat dieper duiken in het haargroeiproces. Je hebt de groeifase, de rustfase en de uitvalfase. Normaalgesproken bevindt 90% van de haren zich in de groeifase en 10% in de uitvalfase, maar dat is niet in elk seizoen zo. Je hebt vast wel gemerkt dat haar in de zomer doorgaans sneller groeit. Er vallen dan ook minder haren uit. Dat heeft een reden, want al die haren samen beschermen je hoofdhuid tegen de zon.

Uitvalfase

In het najaar is deze bescherming niet meer nodig en neemt het aantal haren in de uitvalfase rap toe. Op een gemiddelde dag verlies je zo'n 50 tot 100 haren, maar in de herfst kan dat zelfs verdriedubbelen.

Kale plekken

Hoewel je dat kunt merken aan je borstel of doucheputje, zal dit meestal geen kale plekken op je hoofd opleveren. Dat komt omdat er in de zomer meer haren worden aangemaakt. Je hebt dan dus even tijdelijk meer haar. Heb je toch last van kale plekken of hele ernstige haaruitval? Breng dan een bezoek aan je huisarts. Er kan dan iets anders aan de hand zijn.

Tips tegen haaruitval

Haaruitval in de herfst hoeft dus zeker niks ernstigs te betekenen. Wil je tóch iets extra’s doen om je haardos zo vol mogelijk te houden? Let er dan op dat je gezond en gevarieerd eet, voldoende water drinkt en je haar niet te heet behandelt. Je kunt je lokken altijd extra goed verzorgen door middel van een fijn maskertje of krachtige serums. Lees hier nog veel meer goede tips tegen haaruitval. Stoppen met borstelen? Dat heeft geen zin, dit voorkomt haaruitval namelijk niet.

Bron: Libelle.be, Max Vandaag