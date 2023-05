Dít is waarom je met open mond mascara opdoet Beeld Getty Images/iStockphoto

Of je nu gaat voor simpel of extravagant: in menig make-uproutine speelt mascara een belangrijke rol. Het geeft je wimpers volume en zorgt vaak voor optisch grotere kijkers. Het aanbrengen van mascara is echter niet de gemakkelijkste van alle make-uphandelingen. Misschien betrap je jezelf er weleens op dat je mond er zelfs een beetje van gaat openstaat. Dít is waarom.