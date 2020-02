Dit is waarom je nooit je mascara in en uit de huls mag pompen

Het is 1 van de meest gemaakte fouten: pompbewegingen maken met het mascaraborsteltje in de huls. Maar liever doe je dat niet. Je mascara is hierdoor veel minder lang houdbaar.

Soms zit er niet genoeg mascara op het borsteltje en kun je de neiging krijgen om heen en weer te pompen in het flesje. Zo krijg je nét dat extra beetje mascara op het borsteltje voor een oogverblindende look. Wat je hiermee alleen wel doet, is allemaal lucht de huls in pompen. En dat is helemaal niet goed voor je mascara.

Uitdroging en bacteriën

Er komt altijd wel een beetje lucht in het flesje in als je je mascara opent. Maar door te pompen zorg je ervoor dat daar nog veel meer bijkomt. Door deze lucht droogt je mascara veel sneller uit. Zonde! Daarbij kan het pompen er ook nog eens voor zorgen dat er bacteriën in het flesje terechtkomen.

Dé manier

Wat je beter kunt doen om meer mascara aan het borsteltje te krijgen, is het borsteltje in de huls draaien. Open de mascara en draai het borsteltje langs de randen van de huls om meer mascara op te pakken. Trek vervolgens het borsteltje eruit en je kunt aan de slag. Zo beperk je de hoeveelheid lucht die in het flesje terechtkomt en wordt je mascara minder snel brokkelig.

Is het kwaad al geschied en is je favoriete mascara uitgedroogd? Beauty-expert Carmen Zomers geeft 2 tips waarmee je je mascara nog kunt redden.

Beeld: iStock.