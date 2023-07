Dít is waarom je ook met een donkere huid zonnebrand moet gebruiken (en hier moet je op letten)

Ook geeft de huidexpert fijne tips om de donkere huid tegen de zon te beschermen én zet ze zonnebrandcrèmes op een rijtje die géén witte waas achterlaten.

Hoog melanine level

“Zonnebescherming is voor iedere huidskleur belangrijk”, begint Bijnaar. “Dat veel mensen denken dat dat niet zo is, komt door het hoge level melanine in de donkere huid. Die werkt als een natuurlijke SPF, maar is lang niet sterk genoeg om helemaal geen zonnebescherming meer te hoeven smeren. Sterker nog: het hoge level melanine in de donkere huid staat slechts gelijk aan SPF 13, terwijl het veel beter is om vanaf SPF 30 te smeren.”

Risico's bij een gebrek aan zonnebescherming

Los van het feit of je wel of niet snel verbrandt, is het volgens de huidexpert áltijd belangrijk om je in te smeren. “UV-stralingen kunnen de huidbarrière verstoren. Daar kun je niet alleen een droge en verouderdere huid van krijgen, maar ook huidkanker.” De kans op huidkanker is volgens Bijnaar bij mensen met een donkere huidskleur kleiner, maar minstens zo gevaarlijk, omdat die bij de donkere huid vaak niet wordt herkend. Ze vervolgt: “Huidkanker wordt bij mensen met een donkere huid vaak laat of helemaal niet herkend, omdat zij van nature vaak al skin tags hebben. Dit zijn donkere plekjes, die kunnen lijken op huidkanker, maar dat niet zijn. Als je dan wél huidkanker hebt, gaat dit vaak onopgemerkt aan artsen voorbij.”

Verbranding van de donkere huid herkennen

Niet alleen huidkanker, maar ook verbranding van de huid door de zon wordt volgens Bijnaar bij mensen met een donkere huid vaak minder goed herkend. “Als je op google zoekt naar een door de zon verbrande huid, zie je bijna alleen maar foto’s van witte mensen met rode vlekken. Daardoor weten veel mensen, maar ook artsen vaak niet hoe een verbrande huid er bij mensen met een donkere huid uitziet.”

Voor Libelle zet Marelva Bijnaar op een rijtje hoe je verbranding van de donkere huid kunt herkennen.

De huid is opeens een stuk donkerder. “Er verschijnt als het ware een soort donkere waas over de donkere huid, die per plekje verschilt van kleur. Daardoor wordt de huid op sommige plekken nog donkerder.”

De huid is droger, schilferig en/of vervelt. “Door het verbranden van de huid ontstaat er, zoals bij iedere huidskleur, uitdroging. Die kan ervoor zorgen dat de huid droog en schilferig is en/of vervelt. Deze plekjes worden vaak juist lichter.”

De lippen worden donkerder. “Mensen met een donkere huidskleur hebben vaak ook vrij donkere lippen. Die worden bij verbranding door de zon nóg donkerder. Vaak zie je dat niet meteen, maar gebeurt dat langzaam. Toch valt het wel op.”

Er ontstaan kleine blaartjes op de huid. “Hoewel deze blaarvorming vaak niet groot- en ook niet in een grote mate aanwezig is, ís die er soms wel. In dat geval zijn er een soort vocht bultjes, blaartjes dus, zichtbaar op de huid. Deze kunnen zowel in het gezicht als op je lichaam ontstaan.”

De beste zonnebescherming voor de donkere huid

Gelukkig zijn er volgens Bijnaar verschillende manieren waarop je de donkere huid op een fijne manier van zonnebescherming kunt voorzien. “Zonnebrandcrèmes zijn vaak wit en laten diezelfde witte waas achter op de huid. Als je een witte huidskleur hebt, zie je dat niet zo goed, maar bij een donkere huidskleur wel. Als je daar als persoon met een donkere huidskleur last van hebt, adviseer ik je één van deze producten te gebruiken. Ze werken goed én laten geen witte waas achter.” Ook is het volgens de huidexpert goed om er met een donkere huid op te letten dat deze van nature droger is, waardoor deze ook sneller uitdroogt. Een zonnebrandcrème met mineralen voor extra hydratatie is daarom altijd goed.”

Voor Libelle zet Marelva Bijnaar op een rijtje waarmee je de donkere huid het beste tegen de zon beschermt.

Murad Invisiblur Perfecting Shield SPF 30, verkrijgbaar bij Invisiblur Perfecting Shield SPF 30, verkrijgbaar bij Murad voor € 85,00.

Murad Correct & Protect SPF 45, verkrijgbaar bij Correct & Protect SPF 45, verkrijgbaar bij Murad voor € 86,50.

Thank Me Later zonnelotion SPF 30, verkrijgbaar bij zonnelotion SPF 30, verkrijgbaar bij Brains For Beauty Shop voor € 29,50.

Lancaster Sun Beauty Oil-Free Milky Spray SPF 30, verkrijgbaar bij Sun Beauty Oil-Free Milky Spray SPF 30, verkrijgbaar bij Bijenkorf voor € 26,40.

Bondi Sands Broad Spectrum Zonnebrand Spray SPF 30, verkrijgbaar bij Broad Spectrum Zonnebrand Spray SPF 30, verkrijgbaar bij Bol.com voor € 16,75.

Biodermal Hydra Plus Zonnespray SPF 30, verkrijgbaar bij Hydra Plus Zonnespray SPF 30, verkrijgbaar bij Bijenkorf voor € 18,39.

Naast het gebruiken van zonnebescherming is ook de rest van je huidverzorgingroutine belangrijk. Huidexpert Kuno Breen van de Beautycoach legt je uit welke 3 stappen belangrijk zijn voor een goede huidverzorging.