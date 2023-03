Dit kapsel kun je na je veertigste beter overslaan

Een kapsel kan je look maken of breken, daarom fungeert Libelle regelmatig als doorgeefluik voor de laatste haartrends. Zo ook vandaag. Alleen vertellen we je dit keer wat je je beter níét kunt laten aanmeten tijdens je eerstvolgende kappersbezoek.

Meer is niet altijd beter

Alles valt en staat met de textuur en structuur van je haar. Dat geldt op jongere leeftijd, maar des te meer als je een zeker getal aantikt. Naarmate je ouder wordt, kom je steeds minder goed weg met haar tot je middel. Fijn, lang haar doet je ouder lijken dan je daadwerkelijk bent, zeker als je een beetje een mager bekkie hebt. Uitzonderingen gelden voor de geluksvogels met een vol, rond gezicht en gezond, dik haar. Zij kunnen Rapunzelachtige lokken vaak nog prima hebben.

Heb je dun en fijn haar? Wanhoop (nog) niet. Rob Peetoom kent namelijk allerlei handigheidjes om jou alsnog als een soort Mufasa de deur uit te laten gaan. Daar lees je hier meer over. Zit je om tijd verlegen? Dan komt deze tip voor meer volume in dertig seconden waarschijnlijk als geroepen.

Kort, maar vrouwelijk kapsel

Wat wel erg mooi staat nadat je de magische grens van veertig (zei daar iemand seksuele piek?) hebt bereikt, is een lange bob. Of een pixie, oftewel: een kort kapsel waarbij het haar achteraan kort is en bovenop het hoofd wat langer. Hoewel dat laatste kapsel wat moed vergt – je haren kort knippen is nu eenmaal een ding – kan het heel vrouwelijk staan. Iemand die dat als geen ander bewijst, is Kris Jenner.

Oók als je grijs bent staat een kort koppie goed – kijk hier maar. En joh, anders groeit het vanzelf weer een keer aan.

Gezegend met die volle coupe? Ga voor een vlecht, zoals in deze koninklijke kapsels:

