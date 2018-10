Dit kledingstuk is terug van weggeweest (en daar zijn wij héél blij mee)

Vind jij het ook nog iets te warm voor een winterjas, maar ook weer te koud voor een zomerjas? Dan hebben wij hét perfecte kledingstuk voor je gevonden! De bodywarmer maakt namelijk een heuse comeback deze herfst.

Zowel op de catwalk als op social media hebben wij het kledingstuk al meerdere keren gespot en daar zijn wij maar al te blij mee. Want waar komt de bodywarmer nu beter van pas dan in Nederland?!

Niet te koud, maar ook niet te warm

Een jas kiezen is namelijk niet bepaald gemakkelijk met dit wisselvallige weer. De ene dag schijnt het zonnetje lekker en is het terrasjesweer, terwijl het de volgende dag ineens stukken kouder is. Met de bodywarmer zit je in ieder geval gebakken: combineer het met een dikke oversized trui en je hoeft je geen zorgen te maken om de kou. En mocht je het te warm krijgen, dan trek je de bodywarmer gewoon uit.

Zó draag je ‘m

Nieuwsgierig hoe je dit kledingstuk het beste kan combineren? Wij zetten een aantal leuke outfits voor je op een rij:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jill Megan Kortleve (@jilla.tequila) op 6 Mrt 2018 om 4:11 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @jessylaw op 16 Okt 2018 om 5:10 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door TheLineUp (@maya_nilsen) op 18 Okt 2018 om 8:13 (PDT)

