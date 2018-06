Dít kledingstuk maakt een comeback (en mannen vinden het afschuwelijk)

Een goede jeans mag natuurlijk niet ontbreken in je garderobe, ook niet in de zomer. Maar wat als je nu geen zin hebt om in een kort denimshortje rond te lopen? Dan biedt de jeans bermuda (ook wel ‘jort’ genoemd) uitkomst!

Hoewel het kledingstuk wordt gezien als een echte afknapper voor mannen, heeft de modewereld gesproken: de ‘jort’ is het helemaal dit jaar.

Goed voor je billen

De broek is inmiddels al gespot aan de billen van verschillende celebrities zoals Gigi Hadid, Jennifer Lawrence en fashion icon Leandra Cohen. De broek zou wonderen doen voor je rondingen. Zo zouden je billen er beter in uitkomen en lijkt je buik ook nog eens platter.

Wij moeten deze nieuwe trend nog even laten bezinken…

Een bericht gedeeld door Leandra (Medine) Cohen (@leandramcohen) op 16 Mei 2018 om 8:34 (PDT)

Een bericht gedeeld door Gigihadid (@dailygigi_hadid) op 13 Apr 2017 om 4:42 (PDT)

Bron: Marie Claire. Beeld: iStock/Instagram