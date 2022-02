Dit kostuum is de carnavalstrend van 2022

Hoe kan het ook anders: de rode kostuums uit Squid game gaan als zoete broodjes over de toonbak, vertelt Maurice van Hommel van Feestspecialist XXL.

Rode pakken met masker

“Vooral de rode pakken met zwarte maskers zijn niet om aan te slepen. Zowel onder mannen als vrouwen wordt het ontzettend goed verkocht”, vertelt Van Hommel. Liever niet meelopen met de meute? Dan kun je ook voor het kenmerkende blauwe trainingspak gaan uit de serie.

Twee jaar geleden was de laatste keer dat we carnaval vierden en ook toen lieten we onszelf inspireren door Netflix. “Toen ging iedereen massaal voor de La casa de papel-kostuums”, herinnert Van Hommel zich.

Culturele toe-eigening

Met een pak uit Squid game ben je dit jaar helemaal hip, maar er zijn ook kostuums die we in 2022 - en eigenlijk al veel eerder - écht achter ons moeten laten. Wat ons betreft mogen de indianenpakjes, maar ook die van de ‘geisha’, ‘Arabische sjeik’ en andere kwetsende karikaturen de prullenbak in. Al jarenlang spreken activisten zich uit onder de leus ‘mijn cultuur is geen kostuum’ en ook in Brazilië was de hashtag #ÍndioNãoÉFantasia (‘Indiaan is geen kostuum’) een paar jaar geleden trending.

Dit soort kostuums vallen onder culturele toe-eigening, het klakkeloos overnemen van bijvoorbeeld een traditie, look of een ander cultureel kenmerk van een gemarginaliseerde groep. Wil je hier meer over lezen? Hieronder volgt een lijstje met leestips: