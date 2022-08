Dit nieuwe ‘cobra-kapsel’ zorgt voor dubbel zoveel volume

Deze coupe zorgt namelijk voor veel volume en beweging, zonder daar iets voor te hoeven doen.

Bijzondere namen

Flicky bob, halo highlighting, curtain bangs, tennis highlights, blunt cut, frosting, expensive brunette: de namen voor nieuwe kapsels worden tegenwoordig steeds gekker. Dit keer is de cobra-haircut dé nieuwe haartrend, maar dat klinkt heftiger dan-ie is.

Cobra-kapsel

Helemaal nieuw is deze trend niet. Het is namelijk een variant op de populaire laagjes die als een soort gordijn langs je gezicht vallen, en zo letterlijk je gezicht omlijsten. Dit zorgt voor instant volume en werkt daarom vooral goed bij lang haar dat al gauw sluik voelt.

De laagjes worden niet geknipt, maar gesneden naar de vorm van je hoofd. Deze luchtige en speelse techniek vermindert het gewicht aan de onderkant van het haar zonder dat je coupe er dun uitziet. Er ontstaat juist beweging, wat visueel voor meer volume zorgt. Een ideaal kapsel als je met een kleine verandering een grote impact wil maken.

Tot over de sleutelbeen

Volgens de New Yorkse haarstylist Nunzio Saviano is dit kapsel het meest geschikt voor vrouwen van wie het haar minstens een paar centimeter voorbij hun sleutelbeen valt. Verder maakt het niet uit of je dik, dun, steil of krullend haar hebt.

Nog even over die naam

Waarom deze coupe ‘cobra’ heet? Als je door je wimpers gluurt, zie je in de soepel vallende lokken de vorm van zo’n dreigende cobra, dansend voor de fluit van de slangenbezweerder. Toch?

Ook de manier van föhnen kan veel invloed hebben op de volume van je kapsel. Krullenkapper Dusty van kapsalon ‘Simcha & Friends’ geeft je in deze video een paar héle handige tips om meer volume in je haar te creëren:

Bron: Freundin.de