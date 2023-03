Dit nieuwe ‘vlinderkapsel’ maakt dik haar een stuk luchtiger

Het vlinderkapsel is geïnspireerd op het ‘shag’-kapsel uit de jaren 70 en het bekende kapsel met laagjes uit de jaren 90. Laagjes is dan ook het toverwoord voor dit vlinderkapsel. Dit model heeft veel piekerige lagen die van het gezicht af worden gestyled. Dat effect ziet er uit als de vlinders van een vogel, vandaar de naam.

Vlinderkapsel

Met dit kapsel kies je voor twee looks in een, want de korte laagjes rond het gezicht geven de illusie dat je je haar kort hebt geknipt terwijl dat niet het geval is. Met dit vlinderkapsel word je haar ook een stuk lichter, dat merk je vooral als je je haar in een staart doet. Een ander voordeel: dit kapsel heeft niet veel onderhoud nodig dus er mag best wat tijd tussen de kappersafspraken in zitten.

Kapsel voor dik haar

Hoe langer je haar, hoe beter dit model eruit ziet. Bij lang, dik haar is er meer ruimte voor het verschil in korte en lange lagen wat een mooi effect geeft. Zit jouw haar vaak plat en flutloos? Dan is dit ook een geschikt kapsel voor jou omdat het de vorm en beweging geeft die jouw kapsel nodig heeft. Het vlinderkapsel is niet voor elk haartype even geschikt. Heb je fijn haar en laat je je haar in dit model knippen? Dan lijkt het alleen maar dunner.

Wil je je kapper bij de volgende afspraak wat voorbeelden van dit model laten zien? Wij hebben een aantal vlinderkapsels op een rijtje gezet:

Inge (56) heeft dik, zwaar haar en daarom draagt het altijd in een staart. Ze wil graag dat daar verandering in komt. Tijdens de make-over krijgt ze een heel nieuwe coupe.

