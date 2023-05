Dít prachtige lentekapsel zien we helemaal zitten

De naam zegt het al een beetje, maar deze look laat het lijken alsof je zo uit bed bent gerold, maar dán op een goede manier.

De ‘bedhead’-look

Voordat we je uitleggen hoe je deze fantastische look makkelijk en snel creëert, laten we je eerst even zien hoe mooi-ie is.

Het lentekapsel creëeren

Enthousiast? Fijn, want je maakt ‘m door middel van onze tips in no-time.

Föhn je haar zonder borstel. Vind je het niet prettig om je lokken aan de lucht te laten drogen? Probeer dan eens om zonder een borstel te föhnen. Woel gewoon met je vingers door je haar tijdens het föhnen zodat je haren hun natuurlijke vorm behouden. Door je haar op deze manier te föhnen, ben je en een stuk sneller klaar, én creëer je meteen messy volume.

Vlechten . Wat ook goed werkt, is je vochtige haar te vlechten, voordat je gaat slapen. Wanneer je wakker wordt kun je je waves nog een beetje touperen zodat het resultaat er niet te gepolijst uitziet om zo het ‘bedhead’-resultaat te krijgen.

Gebruik een styling serum. Verdeel een serum over je handen en draai en krul verschillende gedeeltes van je haar. Door het serum krijgt je haar een andere vorm en ziet het er wat warriger uit. Het helpt ook meteen tegen losse plukjes die in bedwang gehouden moeten worden. Krul niet al je haar, maar alleen gedeeltes.

Gekruld haar . Wanneer je gekruld haar er messy uit wil laten zien, maak de krullen dan los door met je vingers van boven naar onder door je krullen te gaan. Schud daarna je hoofd voor wat beweging in je haar. Door hierna een setting spray te gebruiken houd je het volume vast.

Brede krultang . Om super steil haar tot een warrige, wavy haarstijl te transformeren kun je het beste een brede krultang gebruiken. Daarmee creëer je mooie slagen die je los kunt halen en bewerken tot een rommelige look. Wanneer je een smalle krultang gebruikt krijg je te fijne krulletjes die eerder voor pluizig haar zorgen, dan voor warrig haar.

Was je haar niet . ‘Vies’ haar is beter te bewerken tot een messy hairdo dan schoon haar. Gebruik wat droogshampoo in je haar in plaats van het te wassen. Op deze manier kunnen de natuurlijke oliën van je haar de krullen beter vasthouden. Spray de droogshampoo vooral bij de haarwortels om meer grip en volume te creëren.

Knot . Zet je haar vast in een rommelige knot wanneer je je make-up aan het doen bent. Spray wat texturizing spray over de knot heen en laat dit zitten tot wanneer je klaar bent om te gaan. Haal dan je knot los en tada; je hebt een rommelige haar- look met mega veel volume.

Gebruik styling producten. Bewerk je haar met een heel klein beetje haarlak, droogshampoo, sea salt spray, texturizing spray of een styling serum. Door het gebruik van slechts één van deze producten valt je haar al minder snel plat langs je gezicht.

De juiste producten

Small Talk Hair Thickening Cream for Fine Hair van ‘Bed Head by TIGI’. Heb je dun haar waar je moeilijk meer structuur of volume in krijgt? Deze crème maakt het je een stuk eenvoudiger, omdat-ie gemaakt is voor mensen met dezelfde haarstructuur als jij. Breng een paar pompjes aan op je haar, verdeel de crème goed en daar ga je!

Superstar Queen For A Day Volume Spray van ‘Tigi Bed Head’. Deze spray doet zowel voor steil- als niet-steil haar wonderen. Steil haar maakt-ie namelijk minder steil en niet-steil haar brengt het product meer in balans. Ook fijn: de spray ruikt, net als de crème, heel erg lekker.

Foxy Curls Curly Hair Cream for Defined Curls van ‘TIGI Bed Head’. Heb je krullen? Dan ben jij geknipt voor déze crème. De crème zorgt er namelijk voor dat je krullen er nog steeds mooi en verzorgd uitzien, maar ook voor een nèt iets meer messy resultaat.

Bron: Cosmopolitan Tigi Bed Head