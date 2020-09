Dít spotgoedkope masker zou roodheid en littekens verminderen

Heb jij al van alles geprobeerd om de oneffenheden op je gezicht te verminderen? Maar heb je nog niks gevonden dat écht goed werkt? Verspil je tijd dan niet langer aan dure beautyproducten of beautybehandelingen, maar probeer eens dít razend populaire gezichtsmasker.

Veel beautyliefhebbers zijn namelijk lyrisch over een gezichtsmasker dat momenteel rondgaat op TikTok. Het gezichtsmasker kun je zelf maken en bevat slechts twee ingrediënten.

Advertentie

Simpel en snel masker

Het masker zou vooral ideaal zijn voor mensen die roodheid en (acne)littekens in hun gezicht willen verminderen. Het enige wat je ervoor nodig hebt is honing en kurkumapoeder. Dat deze ingrediënten zo goed blijken te werken, is eigenlijk helemaal niet zo gek. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat honing een ontstekingsremmende en antibacteriële werking heeft. Daarnaast zouden de hydraterende eigenschappen van honing zorgen voor een snellere én betere aanmaak van nieuwe huidcellen. Kurkuma werkt ook ontstekingsremmend, kalmerend én zou ook nog eens zorgen voor een gezonde glow op je gezicht.