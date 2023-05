Dit wordt dé kleur nagellak deze zomer

Het gaat om nagellak in de kleur van, jawel: aardbeienmelk, meldt Freundin. Denk aan zoet roze, waarbij de witte accenten nog goed zichtbaar zijn.

‘Aardbeienmelk’-nagellak als trendkleur

Met deze trend kun je zo roze gaan als je zelf wilt. Subtiel roze valt onder aardbeienmelk-nagels, maar ook dieper roze past bij de trend. Het gaat allemaal om de afwerking ervan: bij deze trend lak je je nagels niet dekkend, maar juist een beetje licht. Hierdoor zie je de natuurlijke kleur van je nagels er nog doorheen. Een laagje transparant over het roze maakt de nagels helemaal af en zorgt ervoor dat de nagellaktrend compleet is.

Monochrome nagels

Het fijne aan de aardbeienmelk-trend is dat er niet te veel poespas gaande is. Daarom matchen de nagels bij al je outfits en kun je ze een hele zomer lang dragen - of dat nou op je vingers of op je teennagels is. En dankzij de lichte kleur staat het ook nog eens mooi bij andere zomerse kleuren. Genoeg voordelen, dus. Wedden dat deze trend in de zomer massaal gedragen wordt?

Inspiratie voor aardbeienmelk-nagels

Geen nagellakremover in huis? Dit zijn twee alternatieve manieren om de nagellak te verwijderen:

