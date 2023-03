Dit wordt dé schoen van dit voorjaar

Geloof het of niet, maar de nieuwe schoen is nu al razend populair.

Nieuwe collectie

Birkenstock is een van origine Duits merk, opgericht door Johann Adam Birkenstock. Menig schoenliefhebber is bekend met het merk dankzij de slipper-sandaal die al jaren meegaat in de modewereld, maar anderen gaan liever voor het Arizona-model van vorig jaar. De collectie van Birkenstock blijft zich vernieuwen, want dit jaar is de Birkenstock Ballerina de nieuwste trend.

Birkenstock Ballerina’s

De ballerina’s zijn voorzien van een kurken voetbed, waardoor de schoen zich aanpast aan je voetvorm. Dit zorgt ervoor dat de schoenen - ook als je een dag op pad bent - comfortabel blijven. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en materialen, waardoor er voor iedere liefhebber wat wils tussen zit.

De schoen combineren

Hoewel smaken verschillen, zijn de schoenen goed te combineren met verschillende outfits. Zo kun je ze - afhankelijk van je beroep - door het comfort gemakkelijk aan naar je werk, maar zijn ze ook perfect voor vrijetijdsbestedingen. Draag ze met een mooie jurk, een stoere jeans met een leuke bloes óf een lange rok en je hebt de perfecte voorjaarsoutfit.

Birkenstock Ballerina Beeld Birkenstock

Bron: Freundin