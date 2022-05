Dit zijn de 10 allermooiste Songfestival-outfits ooit

En lees ook gelijk even welke outfits we het minst mooi vinden.

Stefania, Griekenland

De Nederlandse Stefania Liberakakis schitterde in 2021 namens Griekenland op het Songfestival-podium. Haar nummer Last Dance zong ze in een sprankelende paarse bodysuit van de Griekse designer Vrettos Vrettakos. Interessant detail: Vrettakos werkte maar liefst werkte 2,5 maand aan deze outfit.

Stefania, Griekenland (Songfestival 2021) Beeld Brunopress/POOL/Sander Koning

Sandie Shaw, Verenigd Koninkrijk

In een korte roze jurk en op blote voeten zong de Britse Sandie Shaw tijdens het Songfestival in 1967 haar nummer Puppet on a string. Tot op de dag van vandaag wordt de jurk tentoongesteld in het Victoria and Albert Museum in Londen.

Sandie Shaw, Verenigd Koninkrijk (Songfestival 1967) Beeld Mirrorpix via Getty Images

Elina Nechayeva, Estland

Elina Nechayeva zong in 2018 namens Estland haar nummer La Forza, maar het was vooral haar lichtgevende jurk die opviel. Op het prachtexemplaar werden allerlei projecties uitvergroot en dat zag er behoorlijk extravagant uit. Aan de jurk hing overigens ook een extravagant prijskaartje van 65.000 euro.

Elina Nechayeva, Estland (Songfestival 2018) Beeld Getty Images

Douwe Bob, Nederland

Toen Douwe Bob in 2016 meedeed aan het Songfestival was menig vrouw gecharmeerd van hem. Met zijn nummer Slow Down en oogverblindende paarse pak werd hij omschreven als de moderne Elvis.

Douwe Bob, Nederland (Songfestival 2016) Beeld Getty Images for MTV

Conchita Wurst, Oostenrijk

Dat je met een lange, gouden jurk vrijwel altijd goed zit, weet Conchita Wurst uit Oostenrijk ook. In deze klassieke en elegante jurk zong de Songfestival-winnaar in 2014 het liedje Rise like a phoenix. Deze jurk is zo populair geworden dat je ‘m zelfs kunt kopen in verkleedwinkels.

Conchita Wurst, Oostenrijk (Songfestival 2014) Beeld Getty Images

Barbara Pravi, Frankrijk

Geen galajurk of ingewikkeld circuspakje voor Barbara Pravi. De Franse liet tijdens het Songfestival in 2021 zien dat je ook met een subtiele outfit indruk kan maken. Toeters en bellen waren voor haar overigens helemaal niet nodig: met het nummer Voilà kreeg ze de hele zaal stil.

Barbara Pravi, Frankrijk (Songfestival 2021) Beeld Getty Images

Samra Rahimli, Azerbaijan

Samra Rahimli uit Azerbaijan zong in 2016 haar nummer Miracle in een loeistrak glitterpak. De media omschreef haar destijds als de Beyoncé van het Songfestival. Als dat geen compliment is..

Samra, Azerbaijan (Songfestival 2016) Beeld WireImage

Kate Miller Heidke, Australië

De Australische Kate Miller Heidke leek tijdens het Songfestival in 2019 net een sprookjesprinses uit de Disneyfilm Frozen. Met een ijspegelachtige kroon op haar hoofd zweefde de operazangeres over het podium, terwijl ze haar lied Zero Gravity zong.

Kate Miller Heidke, Australië (Songfestival 2019) Beeld Getty Images

Milly Scott

Geen glitters, maar een prachtige zwarte jurk met een perfecte fit. Milly Scott - die overigens de eerste vrouw van kleur was die meedeed aan het Songfestival - droeg dit pareltje in 1966 toen ze namens Nederland haar nummer Fernando En Filippo zong.

Milly Scott, Nederland (Songfestival 1966) Beeld ANP

Eden Alene, Israël

Eden Alene zong in 2021 het nummer Set Me Free. Ze was de eerste Ethiopische vrouw die namens Israël naar het Songfestival mocht. De bijzondere jurk viel direct op bij het publiek: haar gevlochten haren liepen namelijk over in haar outfit. In interviews vertelt de artiest dat ze met deze outfit haar liefde voor de Ethiopische cultuur wilde uiten.

Eden Alene, Israël (Songfestival 2021) Beeld Getty Images

