Dit zijn de 10 mooiste laarzen onder de 80 euro

Shoppen maar!

1. Laarzen met hak

Een mooi paar laarzen met een goede hak mag niet ontbreken in je kast. Het betaalbare merk Anna Field wordt verkocht op Zalando en heeft een paar elegante zwarte laarzen voor € 54,99.

Laarzen met hak Beeld Anna Field

2. Lila laarzen op kniehoogte

Zin in een knalkleur? Dan moet je deze hoge laarzen van Monki hebben. Deze laars is gemaakt van nepleer en kost € 60. De laarzen zijn er ook in het wit, zwart en grijs.

Lila knielaarzen Beeld Monki

3. Groene sock boots

Geef Kermit de Kikker het nakijken met deze knalgroene sock boots. Je scoort ze voor € 69,99 bij Sacha. Dit laarsje is ook te koop in knalroze en pimpelpaars.

Groene sock boots Beeld Sacha

4. Zwarte regenlaarzen

In een land als Nederland kan een goed paar regenlaarzen niet ontbreken. Het merk Unisa, te koop bij Omada, heeft een modieus paar voor € 79,95.

Zwarte regenlaarzen Beeld Omoda

5. Hoge laarzen met trackzolen

Voor € 79,99 scoor je bij Mango deze zwarte laarzen met trackzolen. De perfecte winterlaars onder een jurk of rok.

Hoge laarzen met trackzolen Beeld Mango

6. Witte boots met veters

Stevige stappers voor een prikkie? C&A verkoopt deze prachtige, witte veterlaarzen voor € 29,99. Leuk onder een spijkerbroek, maar ook onder een rok.

Witte laarzen met veters Beeld C&A

7. Bruine leren Chelsea boots

Eerder schreven we al dat Chelsea boots dit najaar hartstikke hip zijn. Van Haren verkoopt voor € 49,99 een exemplaar in bruin en zwart leer.

Chelsea boots Beeld Van Haren

8. Cowboylaars in suède

Vorige maand schreven we al over de terugkeer van de cowboylaars en tipten we de tien mooiste modellen. Deze suède cowboylaarzen van Guts & Gusto kosten € 59. Suède wel altijd even goed insprayen, anders krijg je vlekken bij vies weer.

Cowboy laars met suède look Beeld Guts & Gusto

9. Warme laarzen in imitatiebont

Voel jij er wel iets voor om er deze winter bij te lopen als een yeti? Dan zijn deze laarzen van H&M je beste vriend. Ze kosten € 69,99.

Boots met imitatiebont Beeld H&M

10. Retro laars met dierenprint

Last but not least: een fijne seventies laars met dierenprint in rood lak. Waaghalzen bestellen ze voor € 59,99 bij Pull & Bear. Let op: deze laars is alleen online verkrijgbaar.

Retro laars met dierenprint Beeld Pull & Bear

Met deze tip blijven je leren laarzen in goede conditie: