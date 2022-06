Online bestellen kan natuurlijk ook, maar shoppen op locatie is veel leuker.

Scoren, deze beautyproducten uit de Franse apotheek

Bioderma Crealine H2O Micellair Water

Voordat micellair water een begrip werd op het gebied van gezichtsreinigers, was die van Bioderma er al. Dit wondermiddel kun je gebruiken om je make-up te verwijderen. In plaats van dat het de huid uitdroogt, zorgt dit product ervoor dat je huid op natuurlijke wijze herstelt en heerlijk zacht wordt.

Avène Baume fondant hydratant

Het Franse merk Avène staat bekend om haar huidverzorgingsproducten die een kalmerende en verzachtende werking hebben. Wie last heeft van een droge en trekkerige huid, moet de Baume fondant hydratant bodylotion van Avène in haar mandje gooien. Deze crème hydrateert intensief en is geschikt voor mensen met een gevoelige huid.

Embryolisse Lait-Crème Concentré Dagcrème

De Lait Crème-Concentré van Embryolisse is een Franse drugstore-klassieker. Deze beroemde crème doet wonderen voor een droge, geïrriteerde huid, maar maakte ’m niet plakkerig of vet. Daarnaast zit deze dagcrème vol natuurlijke ingrediënten en is het rijk aan vetzuren en vitamines. Kortom: het geheim voor een fris koppie.

Homeoplasmine

Geen beautyproduct, maar wel waard om in je winkelmandje te stoppen: de legendarische tube Homeoplasmine. Deze wonderzalf kalmeert ieder klein kwaaltje: van een blaar op je voet tot een schaafwond op je been en van een kloof bij je nagel tot een (kleine) brandwond op je vinger.

Collosol eau de lait

Nog zo’n bijzonder product is de cleanser van Collosol eau de lait. Deze gezichtsreiniger wordt al sinds 1950 verkocht en is een combinatie van micellair water en reinigingsmelk. Het product maakt de huid heerlijk zacht en verwijdert ondertussen vuil, overtollig talg en dode huidcellen. Je kunt eventueel ook een scheut van dit product toevoegen aan badwater: modeontwerper Karl Lagerfeld baadde naar eigen zeggen iedere dag in Collosol eau de lait.

