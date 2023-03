Dít zijn de do’s en don’ts van detoxshampoo

Houd je notitieboek bij de hand, want met deze do’s en don’ts zorg je ervoor dat je het optimale uit een behandeling met detoxshampoo haalt.

Wat is een detoxshampoo en waar is het goed voor?

Een detoxshampoo, ook wel een clarifying shampoo of een deep cleansing shampoo genoemd, is een zuiverende shampoo die zorgt voor een diepgaande reiniging van je haar en hoofdhuid. De shampoo zorgt er niet alleen voor dat restjes chemicaliën uit andere haarproducten worden verwijderd en de gezondheid van je haar weer in balans wordt gebracht, ook stimuleert deze shampoo de bloedcirculatie van je hoofdhuid. Hierdoor kan je haar sneller groeien en zal het er - afhankelijk van je huidige haarconditie - stralender uitzien. Ook zal je haar minder snel vet worden door een detoxshampoo, omdat een ‘gewone’ shampoo voornamelijk is bedoeld als verzorgende reiniging, terwijl een detoxshampoo een diepreinigende werking heeft.

Hoe gebruik je een detoxshampoo?

Om een detoxshampoo zo goed mogelijk te laten werken, is het belangrijk om deze op de juiste manier te gebruiken. Dit kun je doen door ’m aan te brengen op je hoofdhuid en met een strijkende beweging vanaf de wortel tot in de punten van je haar te masseren. Geef je hoofdhuid hierbij wat extra aandacht, omdat daar vaak de meeste reiniging nodig is. Om het jezelf wat gemakkelijker te maken, kun je gebruik maken van een massageborstel voor de hoofdhuid. Spoel je haar hierna grondig uit en gebruik een shampoo en conditioner naar keuze om je haar te verzorgen en de haarschubben te sluiten.

Hoe vaak kun je een detoxshampoo gebruiken?

Het gebruik van een detoxshampoo is geen vervanging voor een goede ‘gewone’ shampoo, maar een aanvulling erop. Je hoeft je haar maar eens in de zoveel tijd te detoxen. Hoe vaak je dat doet is onder meer afhankelijk van je haartype. Ook speelt de mate waarin je je haar föhnt of stylet met hitte een rol, omdat dit je haarconditie beïnvloedt. De meeste mensen voelen zelf wel aan wanneer ze een wasbeurt met een detoxshampoo kunnen gebruiken. Bij droog haar is het geen aanrader om dit al te vaak te doen, omdat detoxshampoos een uitdrogende werking hebben.

Kun je geverfd haar detoxen?

Je kunt je haar af en toe een detox geven als je het hebt geverfd met een permanente kleuring. Toners zijn soms wat kwetsbaarder voor een detoxshampoo, omdat de intensiteit hiervan niet altijd op kan tegen de reinigende werking van de shampoo.

De beste detoxshampoos

Detoxshampoos zijn verkrijgbaar voor droog tot vet haar en voor een klein prijsje tot een wat hoger bedrag. Om je het wat gemakkelijker te maken, zetten wij de beste detoxshampoos volgens de huisartsen van DokterFit voor je op een rijtje.

1. Beste algemene keuze: Olaplex Nº 4 Bond Maintenance

2. Meest luxe keuze: K18 - Hair Peptide Prep Detox Shampoo

3. Beste keuze voor gekleurd haar: Joico K-Pak Clarifying Shampoo

4. Beste keuze voor de vette hoofdhuid: Kérastase Spécifique Bain Divalent

5. Beste keuze tegen haarbreuk: L’Oréal Professionnel Metal Detox Shampoo

6. Meest hydraterende keuze: Giovanni Cosmetics 50/50 Balanced Hydrating Clarifying Shampoo

7. Beste goedkope keuze: Love Beauty and Planet Rosemary & Eucalyptus Delightful Detox Shampoo

Bron: DokterFit