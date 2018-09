Zet je schrap: dít zijn de duurste schoenen ter wereld

Voel jij je al schuldig als je meer dan 100 euro aan een paar schoenen uitgeeft? Niet nodig, het kan namelijk nog véél duurder. In Dubai staan momenteel pumps te kopen met een prijskaartje van maar liefst 15 miljoen euro.

De zogeheten Passion Diamond Shoes zijn bezet met goud en meer dan honderd diamanten. Zo pronkt er op de neus van de schoen een diamant van 15 karaat.

Ticket naar Dubai

De schoenen zijn ontworpen door het merk Jada Dubai, dat daarbij de hulp kreeg van de juwelier Passion Jewellers. Mocht je nieuwsgierig zijn naar de pumps, dan moet je nog wel even een ticket naar Dubai boeken. De schoenen worden momenteel in het Burj Al Arab hotel in Dubai tentoongesteld.

Hier alvast een voorproefje:

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock/AFP