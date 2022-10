Dit zijn dé jassentrends voor deze winter

De teddy jas

Fluffy, warm en stijlvol: de lange teddy-jas is terug, maar eigenlijk nooit weg geweest. Vorig jaar waren de knuffeljassen en jacks van teddy stof al populair en ook dit jaar mag je ermee gezien worden. Ben je bang dat je verdrinkt in de jas? Geef jezelf dan een beetje taille door hem te dragen met een leren riem(pje).

Beeld H&M

Teddy jas - H&M - 69,99

Beeld Imagine

Teddy jas - Imagine (via Wehkamp) - 109,-

Beeld Loavies

Teddy jas - Loavies - 89,99

De sjaal jas

Geen zin om steeds te moeten zoeken waar je je sjaal nu weer hebt gelaten? Dat hoeft niet meer. De sjaal jas combineert de twee elementen die iedereen sowieso al nodig heeft om de winterkou te trotseren. Dat klinkt misschien niet heel fashionable, maar de sjaal jas krijgt het voor elkaar om zowel praktisch als chic te zijn.

Beeld H&M

Sjaal jas - H&M - 64,99

De jas van imitatieleer

Vrouwelijk en lekker stoer: de jas van imitatieleer mag natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. Eigenlijk komt -ie ieder seizoen terug, maar ook deze winter is iedereen in de ban van (nep)leer. De kleur die je moet hebben? Bordeauxrood, chocoladebruin, cappucinobeige of klassiek zwart. Deze kleuren laten jou stoer én stralend de winter in gaan.

Beeld Vera Moda

Leren jas - Vera Moda (via Zalando) - 69,99

Beeld NA-KD

Leren jas - NA-KD (via Bijenkorf) - 132,95

De wollen jas

Deze klassieker, der klassiekers: warm, simpel en stijlvol, met deze jas kan het nooit mis gaan. Bonus: omdat de jas elke winter weer op de catwalks verschijnt, heb je meteen een jas die nog lang in de mode zal blijven.

Beeld H&M

Wollen jas - H&M - 44,99

Beeld Mango

Wollen jas beige - Mango (via Bijenkorf) - 119,99

Beeld Mango

Wollen jas - Mango (via Bijenkorf) - 99,99

De geruite jas

Heerlijk deftig met een beetje pit: manteljassen met een ruitjespatroon zijn weer helemaal in deze winter. Vooral bij een monochrome outfit staat deze jas prachtig. Ga voor een ruitje in neutrale tinten of voeg wat kleur toe aan je wintergarderobe. Wat dacht je van: groen, oranje of roze? Opvallen mag!

Beeld C&A

Geruite jas met schoudervulling - C&A - 129,99

Beeld H&M

Geruite jas - H&M - 139,00

Beeld Sissy-Boy

Geruite jas roze - Sissy-Boy - 189,99

Bron: Freundin