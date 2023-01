Dit zijn de lekkerste truien om januari in te overleven

1. Sandro, €159,-

Deze Sandro sweater is van kasjmier (boterzacht dus!) en heeft door de print echt dat ultieme winterse gevoel.

Sandro fijngebreide trui in kasjmierblend met ingebreid patroon Beeld Sandro, De Bijenkorf

2. & Other Stories, €40,-

Off-shoulder is hipper dan hip en deze práchtige rode kleur is ook na de feestdagen nog steeds geweldig. Oh, en de prijs is ook fijn!

& Other Stories Chunky Off Shoulder Wool Jumper Beeld & Other Stories

3. & Other Stories, €110,-

Als het buiten koud is, grijpen wij het liefst naar een warme coltrui. Dit stijlvolle exemplaar is tijdloos. Echt zo’n item die je in je (capsule) wardrobe onmisbaar is.

& Other Stories Oversized Knitted Turtleneck Jumper Beeld & Other Stories

4. Mango, €22,99

We zijn verliefd op deze mooie chocoladebruine kleur! De franjes fleuren deze trui extra op.

Mango Kabeltrui met franjes Beeld Mango

5. GANNI, €276,50

Goedkoop is ‘ie misschien nog steeds niet, maar deze Ganni trui hangt er waarschijnlijk over tien jaar nog. Een echte klassieker!

Ganni oversized cable pullover Beeld Ganni

6. H&M, €15,99

Met deze sweater steel je echt de show: hoe leuk is dat parel-accentje? En voor dat geld kun je ‘m bijna niet laten hangen, toch?!

H&M, Gebreide trui met imitatieparels Beeld H&M

7. Arket, €71

Never out of style met een streepjestrui. Dit oversized model is een mix van katoen en wol. Zo zit je er niet alleen warmpjes, maar ook stijlvol bij.

ARKET, Cotton Wool Jumper Beeld ARKET

