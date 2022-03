Dit zijn de meest gemaakte fouten bij het waxen

Wist jij bijvoorbeeld dat bepaalde medicijnen voor problemen kunnen zorgen bij het waxen?

Je laat je rond je menstruatie waxen

Waxen is natuurlijk al geen pretje, maar als je het ook nog eens doet rond je menstruatie, dan kan het nog eens extra pijnlijk zijn. In deze periode is namelijk het hele gebied rondom je heupen stukken gevoeliger, en dat is natuurlijk niet fijn als je van plan bent om een bikiniwax te nemen.

Je gaat te enthousiast aan de haal met scrub

Als je ingegroeide haren wilt voorkomen, dan is het belangrijk om je huid te scrubben. Toch kun je dit beter niet direct na het ontharen doen. Wacht hier ongeveer twee tot drie dagen mee en gebruik ook een niet al te agressieve scrub. Je huid is namelijk erg gevoelig na het ontharen.

Je doet geen medicatiecheck

Het is verstandig om vóór je waxafspraak altijd even bij de salon te checken of de medicijnen die je slikt voor problemen kunnen zorgen. Medicatie zoals steroïden of medicijnen tegen acne zoals Roaccutane verdunnen je huid, waardoor waxen voor flinke huidirritatie kan zorgen. En dat wil je natuurlijk niet!

Je drinkt alcohol voor je afspraak

Het lijkt misschien een goed idee om van tevoren een glaasje wijn te drinken tegen de stress, maar dit kun je toch maar beter niet doen. Alcohol bevat namelijk ingrediënten die je huid nog gevoeliger maakt en dat is natuurlijk het laatste wat je wilt. Wacht dus nog even met de alcohol tot ná je behandeling.

Je neemt een spraytan voor het waxen

Wat is er nu fijner dan een gladde haarloze huid én een lekker kleurtje? Toch kun je beter eventjes wachten met een spraytan. De wax hecht zich namelijk niet alleen aan je haren, maar ook aan de bovenste laag van je huid. Je nieuwe kleurtje wordt er dus meteen weer afgehaald. Daarom kun je beter ná het waxen voor een spraytan gaan, al is het wel verstandig om dit minimaal 24 uur later te doen.

Je gaat van tevoren naar de sauna of een stoomcabine

Als er iets is waar je lekker van ontspant, dan is het wel een bezoekje aan de sauna of een stoomcabine. Toch kun je dit maar beter niet voor het waxen doen. De hitte kan namelijk zorgen voor irritatie en roodheid. Daarnaast zijn je poriën, die door de warmte open gaan, nóg gevoeliger voor infecties en ingegroeide haren. Dit geldt overigens ook voor een heet bad, dus stel dit soort dingen uit tot minimaal 24 uur na je behandeling.

Bron: Treatwell