Dit zijn de mooiste feestkapsels die je in een handomdraai maakt

Een ingewikkeld kapsel maken met Kerst of oud en nieuw? Niet als je het ons vraagt, want de feestdagen zijn al druk genoeg. Gelukkig zijn er ook genoeg kapsels die weinig moeite kosten, maar er des te chiquer uit zien. Onderstaande haarstijlen maken jouw feestlook helemaal af.

Feestkapsel met haarclips

Heb je weinig tijd of ben je simpelweg niet zo handig met kapsels, dan bieden haarclips uitkomst. Door een paar plukken vast te zetten met een mooie speld creëer je in een handomdraai een fantastisch kapsel. Ga tijdens de feestdagen voor een exemplaar met glitter of combineer juist een hele rij aan normale speldjes om er iets feestelijks van te maken.

Gevlochten kroontje

De gevlochten kroon is het perfecte voorbeeld van een feestkapsel dat eruit ziet alsof het heel veel moeite kost, maar eigenlijk binnen een paar minuten gemaakt is. Zo doe je het: verdeel je lokken in twee plukken aan de zijkant van je hoofd en maak hier vlechten in. Kruis de vlechten aan de achterkant van je nek en bind ze om je hoofd heen. De uiteindes verwerk je in elkaar en losse plukken zet je vast met schuifspeldjes, waardoor de vlechten zo als een kroon in elkaar overlopen.

Sjaaltjes

Niet alleen haarclips, ook sjaaltjes leveren in no time een feestelijk kapsel op -zeker wanneer je de print van het sjaaltje op de feestdagen aanpast. Fijne manieren om zo’n sjaaltje te dragen zijn in een simpele paardenstaart, als bandana of in een vlecht verwerkt. Het fijne van dit kapsel? Het kan met werkelijk elk soort haar -of dat nou kort, lang, krullend of steil is.

De lage knot

Een lage knot die ter hoogte van de nek hangt ziet er instant chic uit. Meghan Markle is er niet voor niets fan van. Om je gezichtsvorm te accentueren laat je enkele losse plukken in het gezicht hangen, de rest van je lokken bind je vast in de knot -en dat kan zo rommelig als je zelf wilt.

Half updo

De half updo is niet nieuw, maar blijft een fijn kapsel voor de feestdagen. Het houdt je haren namelijk uit je gezicht (fijn tijdens het koken van dat chique driegangenmenu!) en ziet er tegelijkertijd geweldig uit. Geschikt voor zowel kort als lang haar. Kijk maar!

Bron: Pinterest