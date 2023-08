Dít zijn de mooiste pony-trends van deze nazomer

De Birkin-pony

Helaas hebben we vorige maand afscheid van haar moeten nemen, maar vintage stijlicoon Jane Birkin zal nog lange tijd blijven inspireren. Tot het einde van haar leven is ze trouw gebleven aan haar iconische kapsel, namelijk halflang haar met een nonchalante pony. ‘Birkin bangs’ zijn rafelig geknipt en kennen geen regels. De pony kan op allerlei manieren gedragen worden: netjes recht gekamd, naar één kant of in een middenscheiding.

Pony à la Caroline

Op veler verzoek deelde haarstylist Leco van Zadelhoff hoe hij de iconische blonde bob van presentatrice Caroline Tensen creëert. De spingerige lagen die het kapsel van Caroline kenmerken, heten ‘gevederde lagen’. Rond haar gezicht draagt ze een speelse schuin afgesneden pony naar één kant. Laat de bob met pony nu net dé haartrend van het najaar van 2023 zijn.

Krullende pony

Ook krullend haar wordt nét wat spannender met een pony. Of je nu voor net boven de wenkbrauw of heel kort gaat: zorg ervoor voor dat je kapper je pony altijd bij droog haar knipt. Zo voorkom je onaangename verrassingen wanneer je krullende haar opdroogt en een stuk korter wordt.

Baby bangs

Baby bangs of micro bangs, oftewel de ultrakorte pony, is een trend die niet voor bangeriken is. Het liefst blijf je zo'n drie centimeter onder je haargrens - niet langer. De micro-pony is daarom ideaal als je een bril draagt. Je kunt 'm zowel met stijl haar als met krullend haar dragen.

