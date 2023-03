Dit zijn de voordelen van een hoofdhuidborstel (en zo gebruik je ’m effectief)

We leggen je uit wat een hoofdhuidborstel is, hoe je hem gebruikt én wat de voordelen zijn.

Wat is een hoofdhuidborstel?

De hoofdhuidborstel heeft als doel dode huidcellen en haarproducten van je hoofdhuid verwijderen, om je huid op die manier een oppepper te geven, aldus HaarPro. De borstels zijn meestal vrij klein, zodat je ze makkelijk vast kunt houden - bijvoorbeeld onder de douche. Ook hebben ze kleinere tanden dan een gewone haarborstel, om de hoofdhuid te stimuleren.

Hoe gebruik je een hoofdhuidborstel?

Als je je hoofdhuid goed wilt reinigen, dan kun je een hoofdhuidborstel gebruiken in combinatie met shampoo. Dit kan een normale shampoo zijn, maar ook een detoxshampoo voor een diepreinigende behandeling.

Zo gebruik je de borstel: pak je hoofdhuidborstel en beweeg deze in cirkelvormige bewegingen op je hoofdhuid heen en weer. Als je snel last krijgt van klitten, kun je beter vegende bewegingen maken van de voorkant van de hoofdhuid naar de nek. Aan te raden is om je hoofdhuid ongeveer 3 tot 5 minuten te masseren voor het beste resultaat. Hierna kun je je haar uitspoelen.

Hoe vaak gebruik je een hoofdhuidborstel?

Hoewel het exfoliëren van de hoofdhuid lekker kan zijn, wil je je hoofdhuid niet te veel scrubben en irriteren. Gebruik ’m daarom niet vaker dan eens per week.

Verschillende soorten en maten

Hoofdhuidborstels zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en maten. Zo zijn er borstels met diverse handgrepen, in verschillende kleuren en met leuke printjes. Ook zijn er hoofdhuidborstels die je kunt ophangen in de douche. Het belangrijkst om op te letten bij de aanschaf, is de tanden van de borstel. Er zijn borstels met dikke siliconen tanden voor dikker en breekbaar haar, maar ook borstels met dunne siliconen tanden voor dunner haar.

De voordelen van een hoofdhuidborstel

De borstels helpen om haarproducten in- en uit je hoofdhuid te krijgen. Op deze manier verwijderen ze restanten en masseren ze een nieuw product juist lekker in, zodat het haar gereinigd en goed gevoed wordt.

Het gebruik van hoofdhuidborstels helpt de hoofdhuid te masseren. Een massage werkt niet alleen ontspannend, het belooft ook nog eens je hoofdhuid en haar gezond te houden.

Hoofdhuidborstels verwijderen opeenhopingen van oude huidcellen en producten die kunnen leiden tot een jeukende, schilferige hoofdhuid en daarmee roos.

Het gebruiken van een hoofdhuidborstel verhoogt de bloedcirculatie van de hoofdhuid. Hierdoor kan je haar er gezonder en stralender uit komen te zien en zou het mogelijk sneller kunnen gaan groeien.

Bron: HaarPro, Fiona Franchimon