Dit zijn perfecte outfits voor warme dagen

Geknoopt, geplooid, gedrapeerd, gestrikt of juist gewikkeld. Details geïnspireerd op de Japanse kimono en wijde broeken trekken de aandacht dit seizoen.

Redactie Ellen van Bennekom

Schuin verhaal

De broek met asymmetrische overslag is superwijd, maar die bloes met borduursels kan er ook wat van. Half in de broek gestoken, is het effect lekker nonchalant.

Broek € 39,99 (C&A), bloes € 129,95 (By-Bar), sandalen € 18,- (Primark).

Zomereditie

Oplopende temperaturen vragen om een mouwloos jasje. Deze met sjaalkraag wordt in de taille dichtgeknoopt met een lang suède koord. Mooi op een wijde broek van krinkelstof.

Jasje € 59,95 (Cotton Club), top € 19,95 (H&M), broek € 25,95 (Zara), slippers € 10,- (Primark), suède koord € 19,95 (Teatro), armbanden € 19,95 (Bijou Brigitte).

Onverwacht

Gladde stof ligt voor de hand bij een kimonojasje. Stevig katoen – met óók nog een motief op de rug – verrast daardoor des te meer. Mooi met een singlet plus een wijde broek met koord.

Jasje € 129,95 (Yaya), broek € 25,95 (Zara).

In de breedte

Opvallend detail-duo: een op een kimono geïnspireerde gilet met extra brede schouders én een wikkeltop. En dan heeft de ruimvallende broek ook nog eens bandplooien.

Gilet € 139,95 (By-Bar), wikkel- top, € 29,95 (Cotton Club), broek € 169,- (Claudia Sträter).

Grande ecru

Grote strik, chic effect. Al helemaal zonder de afneembare schouderbandjes. Dan oogt de jumpsuit met wijde pijpen nog eleganter.

Jumpsuit € 49,95 (C&A).

Losjes

In een korte uitvoering krijgt zo’n op de kimono geïnspireerd jasje een meer casual uitstraling. Dat wordt verstrekt door de katoenen short. Verrassend: de opengewerkte top die eronderuit piept.

Jasje € 129,95 (Expresso), gebreide top € 49,99 (Esprit), shorts € 18,- (Primark).

Van eigen hand

Graag een uniek kimonojasje? Maak hem zelf! Tof op jeans met een singlet. Of met een bermuda en bikinitop of badpak.

Gebreide top € 16,- (Primark), bermuda,€ 54,95 (Na-kd), armbanden, € 19,95 (Bijou Brigitte), suède koord € 19,95 (Teatro).

Aan de slag!

Ga naar libelle.nl/kimonojasje en download gratis het patroon in de gewenste maat (S, M, L, XL of XXL) en de werkbeschrijving.

Haar & make-up: Djolien de Kreij, Styling: Sandra Kissels