DIY: déze leuke cirkelrok kun je helemaal zelf maken

Dit heb je nodig voor de cirkelrok:

tekenpatroon Ginny

naaigaren

strijkbare tussenvoering, max. 55 cm

drukknoop Ø 2,1 cm

stof (zie kader)

patroonpapier

krijt

spelden

naaimachine

Stofadvies voor de cirkelrok

De uitstraling van de rok valt of staat met de stof. Suède, satijn, soepel viscose met een printje, imitatieleer, interlock, een fijn breisel... voor een casual look is zelfs French terry een optie. Al maak je er zes: in een andere stof lijkt het een compleet ander exemplaar.

Iedereen een taille

De wikkelrok geeft iedereen een taille. Hoe de rok het mooist tot z’n recht komt, hangt voor een groot deel af van de stof. In satijn bijvoorbeeld is-ie extra vrouwelijk, mooi in combinatie met sandalen met een hak. French terry geeft eerder dat Amerikaanse collegegevoel, zeker met een paar hagelwitte sneakers. Dit model in mini? Dat kán tricky uitpakken in combinatie met hoge hakken. Kies dan liever voor een paar sneakers of sandalen.

Beeld Diego Franssens

Tip: Om de taille wat ruimer te maken, kun je de rok iets minder over elkaar slaan en de drukknoop verplaatsen

Hier vind je de werkbeschrijving

Download hier het patroon deel 1

En hier deel 2!