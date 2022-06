Lavendel voetenbad Beeld studio5983 Bas van Tol

DIY: zó maak je zelf een overheerlijk lavendel-voetenbad

We zetten per jaar gemiddeld 2,5 miljoen stappen. Hoog tijd om de voeten te verwennen! Epsomzout is een speciaal mineraal zout dat goed is voor het lichaam, de lavendel kalmeert.