Door dít huis- tuin en keukenmedicijn in je was te doen, gaat je witte kleding weer stralen

Het geheime ingrediënt? Doodgewone aspirines! Ja, echt waar.

Om de witte was weer stralend wit te krijgen, hoef je alleen maar even de medicijnvoorraad door te spitten voor een doosje aspirine. Zo ga je te werk: vul een bak met 7 liter warm water, doe je witte kledingstukken erin en dompel ze onder water. Voeg vervolgens vijf aspirines van 325 mg toe en laat die oplossen. Laat je kleren 8 uur weken en haal ze er vervolgens weer uit. Je zult zien dat ze weer prachtig wit zijn.

Grauwe was voorkomen

Wil je in de toekomst voorkomen dat je witte was grauw en dof wordt? Dan is het slim om regelmatig je wasmachine goed schoon te maken. Resten vuil, stof en vezels kunnen zich ophopen in de trommel. Deze viezigheid hecht zich aan je witte was en dat veroorzaakt in veel gevallen een doffe, grauwe kleur. Probeer daarom om minimaal een keer in de drie maanden de wasmachine onder handen te nemen.

Aspirine of paracetamol: wondermiddel voor vlekken

Heb je vlekken in je witte shirt? Ook daarvoor kun je aspirine of paracetamol gebruiken. Houd het tabletje kort onder de kraan, zodat deze iets inweekt. Smeer dit vervolgens uit over de vlek zodat er een goede laag witte korreltjes van de paracetamol of aspirine op zit. Door het zuur in de tabletten krijg je die grijze tint of die vlek zo uit je kleren.

Truc zonder weken

Geen tijd om te laten weken? Standaard een stuk of wat verpulverde tabletjes bij je witte was doen helpt ook al, maar niet zo goed als het laten intrekken. Let wel op dat de tabletten goed verpulverd zijn voordat je ze toevoegt aan je was.

