Doutzen Kroes brengt opnieuw tropische badkledingcollectie uit

Al plannen gemaakt voor een strandvakantie deze zomer? Nog voordat je kunt bedenken dat je eigenlijk wel een nieuwe bikini nodig hebt, herinnert Doutzen Kroes je daaraan door een eigen badkledingcollectie uit te brengen.

Vandaag heeft topmodel Doutzen officieel haar vijfde collectie voor Hunkemöller gelanceerd. De collectie heeft het thema ‘jungle chique’ gekregen. Dat betekent: items met onvergetelijke silhouetten, prachtige tinten en excentrieke patronen. Denk aan vrolijke prints, gouden details en natuurlijke kleuren. En de kleur roze, een van Doutzen’s favorieten, mag natuurlijk niet ontbreken.

Online en in de winkels

De Doutzen-collectie voor Hunkemöller is vanaf 1 mei online verkrijgbaar en ligt vanaf 4 mei in de winkels. De items zijn verkrijgbaar in verschillende maten: van XS – XL en cupmaten van A – F. Prijzen variëren van € 14,99 tot € 54,99.

Beeld: Hunkemöller.