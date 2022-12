Dress like Wednesday: déze mode is weer helemaal hip dankzij de Tim Burton-hitserie

Zwart op zwart, stoffen als kant en velours, chunky zolen én donkere make-up: gothic glamour is weer helemaal hip, dankzij de serie over Wednesday Addams (gespeeld door Jenna Ortega). Je weet wel, die grimmige dochter uit de Addams Family.

Iconisch karakter

De legendarische look van Wednesday Addams gaat terug naar 1938, toen het personage in de oorspronkelijke strips van The New Yorker verscheen. Pikzwarte outfits, met hier en daar een klein wit detail én natuurlijk de twee vlechten. Het was Christina Ricci, in de films uit de jaren 90, die het karakter écht iconisch maakte. En hoewel de essentie van het morbide meisje door de decennia heen hetzelfde is gebleven, is er in de serie van gothic-regisseur Tim Burton een extra Gen-Z (generatie geboren tussen 1996 en 2010) sausje overheen gegooid.

“Ik vond dat ze de wereld van vandaag moest verbeelden”, zegt Oscar-winnend kostuumontwerper Colleen Atwood (van onder andere Edward Scissorhands met Johnny Depp). “Ik wilde een eigentijdse stijlvolle ook, waarin het publiek zich kon herkennen. En ik wilde niet dat ze alleen een vreemde eend in de bijt zou zijn, die altijd in het zwart gekleed is.”

Wat blijkt? Colleen heeft een hit te pakken. Tachtig jaar na dato is het gevlochten zwarte haar en het zwart-witte kleurenpalet van Wednesday nog steeds hartstikke hip en wordt er veel gezocht op termen als ‘how to dress like Wednesday’. Atwood haakt ook slim in op de populaire trend ‘dark academia’, denk aan Harry Potter op Zweinstein, maar dan met een donker, gothic randje. Een digitale subcultuur die ontstond tijdens de pandemie en meer dan drie miljard keer wordt ‘getagd’ op TikTok.

Terugkeer van de smokey eye

Ook de make-up van Jenna Ortega is helemaal in trek. De hashtag #WednesdayAddamsMakeUp heeft al meer dan 38 miljoen views. Strak gecontourde lijnen, een smokey eye én een donkerrode lip (het MAC lippenpotlood in de kleur Nightmoth). De 90’s gothic grunge is dus helemaal terug van weggeweest.

Gothic glamour

Bij modemerken als Miu Miu, Prada, Viktor & Rolf en Gucci zien we ook veel zwart, vooral in kant en velours. Ook de witte kragen en panty’s van kant zijn helemaal hip. Vind jij de échte gothic trend een beetje te heftig? Zwart op zwart is een makkelijk uitgangspunt. Durf je een stapje verder te gaan? Combineer dan ook eens verschillende structuren met elkaar, bijvoorbeeld een zwarte velours jurk met een kanten panty (perfect voor de feestdagen!) en je bent helemaal ‘gothic chic’.

Bron: The Guardian, Vogue