Het is vandaag Dress Red Day: de leukste rode outfits op een rij

Zondag 29 september is het Dress Red Day. Dé dag om iets roods te dragen om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Dit jaar is het de 10e editie van Dress Red Day. Deze dag is in het leven geroepen door de Hartstichting. De Hartstichting heeft al veel bereikt dankzij Dress Red Day. Zo heeft de stichting tussen 2013 en 2018 maar liefst 19 nieuwe onderzoeken naar hart- en vaatziekten bij vrouwen gefinancierd.

#dressredday

Wat kun jij doen om je steentje bij te dragen? Simpel! Draag zondag iets roods. Vraag je vriendinnen, familieleden en collega’s om dit ook te doen. Maak gezellig met z’n allen een foto en post ‘m op social media met de hashtag #dressredday.

